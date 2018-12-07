不願賣給日本人 珍貴文物《台灣略記》現身福爾摩沙展

2018年12月07日 13:37 中時 李依璇

最早紀錄台灣原住民文獻的外文書《台灣略史》。（李依璇攝）

「福爾摩沙印象－16~19世紀『他者』視角下的台灣」，即日起至明年2月24日在西門中山堂展出。（李依璇攝）

台北市文化局主辦的「福爾摩沙印象－16~19世紀『他者』視角下的台灣」，今（7）日起至明年2月24日在西門中山堂展出，透過收藏家簡義雄珍藏的文物，展現400年的台灣史，包括1645年版本、最早紀錄台灣原住民文獻的外文書《台灣略記》、風靡於歐洲的偽書《福爾摩沙歷史與地理的描述》等有關福爾摩沙的古籍，讓民眾能夠以多元角度解讀台灣歷史。

收藏家簡義雄曾是電信局員工，退休後埋頭進入台灣史的收藏世界，一生充滿傳奇性，他為台灣而做的主題性收藏，透過16-19世紀外國的文獻來看台灣，因此吸引了西班牙商務辦事處長Mr. José Luis Echaniz，甚至連法國在台協會副主任也聞名而來，想要一睹簡義雄的台灣史收藏品。

文化局副局長李麗珠表示，簡義雄家中寶貝很多，這次特展非常感謝他慷慨相助，才能讓國內外的觀眾看見台灣史過去的文獻，也能讓現在的台灣人瞭解，當時的外國人是如何看待台灣、台灣文化以及台灣人。

「對歷史執迷不悟！」簡義雄笑稱，他不願台灣的歷史文獻流入其他國度，這次展出的《福爾摩沙歷史與地理的描述》、《美國海洋發展史》、《台灣略記》等10冊古籍，每本都是他盡心竭力搜集而來。

簡義雄說，《台灣略記》是1627 年荷蘭傳教士來台所寫，屬最早台灣的歷史文物之一，「雖然價格高昂，但這本書一定要留在台灣，不能賣給日本！」他三番兩次與太太討論後，終於將這本書納入收藏品中，也才能夠讓《台灣略記》呈現在台灣人眼前。

(中時 )