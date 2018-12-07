獨家》救人殉職 海巡吊掛員沒裝備沒加給400元換一命

2018年12月07日 11:50 中時電子報 吳家詮

海洋委員會海巡署士官長柯博承前天下午在執行海上吊掛救援任務時不幸殉職。但是，這群隨時拿自己性命與死神搏鬥的海巡署「吊掛分隊」救難隊員，竟然毫無人身保險與勤務加給，身上穿的甚至都是簡易溯溪裝備，僅能領取1小時400元的出勤加給，長久以來海巡署及行政院毫無作為不聞不問，對殉職隊員家屬以及現職人員而言，情何以堪！

這些冒著惡劣海象，浪裡來海裡去的海巡署空勤吊掛隊員，自己不但沒與空勤人員享有一樣的保險，連過去特勤隊員領取的特勤與危險加給也沒有，目前只能領取1小時400元的出勤費，而且不足一小時還要以分鐘計算，等同每分鐘只給6.6元。

今年海洋委員會正式掛牌成立後，海巡署也將轄下海洋、海巡兩支甲種特勤隊合併，統一命名為「海巡署特勤隊」，讓特勤隊回歸專業，因此不再由特勤隊支援隨機吊掛任務，而另在偵防分署下成立「空勤吊掛分隊」。

因海巡特勤隊享有特殊保險，每月也可多領近三萬元特勤與危險加給。但為了彌補支援空勤總隊吊掛人員不足，海巡署今年4月起另於偵防分署下成立「空勤吊掛分隊」接手，殉職的士官長柯博承就擔任空勤吊掛分隊小隊長。

海巡署預算不足，吊掛分隊員只能用早期訓練時留下來的簡易溯溪裝備，包括塑膠頭盔、基本防寒衣與救生衣，比起民間業者用的還不如。（圖/空中勤務總隊飛行勤務專頁）

海巡署急於補足人力，招訓時承諾會給予新進「吊掛分隊」隊員和特勤隊員相等待遇，至少保險與危險加給一樣都不少，而且會再與空勤總隊爭取飛行加給。

事後隊員才發現，自己不但沒與空勤人員享有一樣的保險，連過去特勤隊員領取的特勤與危險加給也沒有，目前只能領取1小時400元的出勤費，而且不足一小時還要以分鐘計算，等同每分鐘只給6.6元。

但海巡署表示，因為吊掛分隊隊員不具特勤隊員資格，因此無法領取特勤加給，至於危險加給，多年來不斷向行政院人事總處爭取，但總都被打回票。空勤總隊也表示，隊員們不符合空中勤務資格，當然無法領取空勤加給。

士官長柯博承在執行海上吊掛救援任務時不幸殉職，家屬得知自己的孩子與丈夫，竟然是在如此沒有保障的環境下與死神搏鬥，情何以堪。（圖/取自柯博承臉書）

獲得這樣的回應，讓隊員們相當心寒，還一度聯名寫信向海巡署李仲威陳情，並集體拒絕執勤。但在李仲威安撫勸說，以及隊員使命感下，才又恢復執勤。不過加給與保險問題至今仍懸而未決，各單位互踢皮球。

更誇張的是，因為空勤總隊沒有編列救生救難裝備預算，海巡署預算也不足，「吊掛分隊」隊員只能用古早時期訓練時留下來的簡易溯溪裝備，包括塑膠頭盔、基本防寒衣與救生衣，比起民間業者用的還不如，面對惡劣的海上吊掛勤務，簡直就是拿命開玩笑。

連應邀到空勤總隊指導的美國教官，看到吊掛分隊在夜間海上救難竟然沒有緊急照明燈，只能自己綁一根螢光棒在頭上與手上照明，讓美國教官當場嘲諷，「你們是來開玩笑的還是表演特技的嗎?」

裝備老舊與不足問題，多年來反應多次，海巡署內也根本無人聞問，長久以來讓隊員們心寒到了極點。

有隊員說，「所有的人都是含著眼淚與背著使命感在支撐，否則早就不幹了。看著自己兄弟殉職，過去老問題仍沒人解決，我們也開始懷疑這份工作到底有沒有意義。」

當殉職隊員家屬，得知自己的孩子與丈夫，竟然是在如此沒有保障的環境下與死神搏鬥，海巡署、空勤總隊、行政院人事總處，多年來還能無動於衷，對家屬而言情何以堪。

內政部空中勤務總隊執行救援任務時，視任務配屬消防署特種搜救隊與海巡署特勤隊隊員進行空中吊掛，一般而言，陸地及高山都由消防署特搜隊員負責；海上救援任務則派遣海巡署特勤隊員。

(中時電子報)