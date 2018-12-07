丹心照汗青 賴清德：時間到就離開

2018年12月07日 11:49 工商 彭媁琳

行政院長賴清德上午舉行「說明選後檢討結果」記者會，他數度強調，時間到的時候就會離開，他也表示：「只有我離開，總統才能大破大立，新局才能產生」。

民進黨九合一選舉敗選後，賴清德曾經口頭請辭，但獲總統蔡英文慰留，引起外界質疑沒有負起政治責任。過了幾天，賴清德准許農委會、交通部、環保署等3位首長辭職，卻也似乎沒有回應民意。

因此賴清德在記者會中多次強調，時間一到，他就會負起責任離開，不讓敗選檢討流於空言。

賴清德表示：「我離開，總統才能大破大立，新局才能產生」。

賴清德強調，時間到，他就會請辭行政院長，負起該負的責任。賴清德指出，他過去堅定接行政院長，選後勇敢留下，都不是為了他個人，他不計毀譽，都是為了成全大局，為了台灣，丹心可照汗青。

他認為，蔡英文是民主政治的領導人，深知民主價值，知道肩負政治責任的重要，蔡英文知道他的想法，幫助台灣有很多種方式。

賴清德說：「不管留或走，都沒有困難，不計較個人利害，為大局著想，答案就很容易。」

至於其他部會首長是否還會有所異動？賴清德也說：「時間一到，會堅定離開，負起政治責任，率內閣總辭，不讓檢討淪為空言，在此之前，全力以赴，每一天都把事情辦好。」

(工商 )