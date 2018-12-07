NBA》主力終於到齊！塞爾提克橫掃尼克出氣

塞爾提克前鋒海沃德(左)從對方背後傳球給隊友。(美聯社)

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中時電子報

隨著傑倫布朗宣告傷癒復出，塞爾提克7日總算可以擺出完整陣容應戰，靠著全隊7人得分上雙，塞爾提克最後以128比100痛宰來訪的尼克，取得4連勝，目前14勝10敗，戰績暫時跟溜馬並列東區第5，也總算擺脫先前低潮！

布朗先前因為背傷，整整缺席快兩周時間，才在7日宣告復出，儘管改從替補出發，他跟洛席爾、海沃德、蒂斯等人仍提供足夠的板凳火力，幫助塞爾提克從一開賽就取得領先，甚至打完前3節，綠衫軍就取得99比84大幅領先。

尼克雖在末節一度追到只差12分，可是塞爾提克重新換回先發主力上陣，厄文、布朗與洛席爾攜手幫助綠衫軍重新拉開，甚至擴大差距到20分以上，打到最後2分鐘，雙方教頭乾脆換下主力休息，畢竟場上勝負已經沒有懸念。

厄文攻下全隊最高22分，外加8助攻、4籃板，布朗才剛傷癒復出，就摘本季新高21分，另有3籃板、2助攻，荷福德19分、12籃板，塔圖17分，洛席爾11分，蒂斯與馬可斯莫里斯各有10分，塞爾提克展現得分點眾多優勢。

只是塞爾提克恐怕也沒法高興太久，因為替補中鋒貝恩斯首節就因左腳踝扭傷提前退場，厄文也在末節退場後，頻頻按著自己右肩，甚至趕緊冰敷，似乎肩膀不太舒服，塞爾提克想要重返東區前4，還是必須趕緊解決傷兵困擾。

(中時電子報)

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