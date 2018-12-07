選後鬱卒失眠碎念 建議有氧運動對抗選後症候群

2018年12月07日 13:36 中時 程炳璋

台灣9合1選舉上月落幕，不少人還沉浸選前激情，難以接受敗選落寞，而出現「鬱卒、失眠、碎碎念」症狀，台南市立安南醫院精神科醫師張俊鴻認為這樣的選後症候群，可用「轉移注意、適度運動與接受放下」來調適。

60多歲的阿水伯是計程車司機，現在半退休狀態，白天幫忙車行，晚上就是泡茶看政論節目，平常對政治十分熱衷，經常一邊看著新聞評論，一邊激動的跟著名嘴碎碎念。阿水嬸跟在北部工作的子女抱怨，老伴在選輸了之後，整天邊罵邊看電視，晚上也睡不好。

張俊鴻醫師指出，選舉前後在身心科門診常會遇到睡眠障礙就醫，原本有憂鬱症或躁鬱症的朋友，這段時期也容易被選舉影響病情。

張俊鴻認為可用「轉移注意、適度運動與接受放下」來調適身心狀況，他分析，不是只有毒品會讓人成癮，現在有些電視節目網路遊戲也會產生類似成癮的效果，現在國外開始有3C成癮治療，比如一周都不用3C產品，安排其他活動、適度運動，第1天最難受，慢慢就會平穩下來。

張俊鴻認為運動對於緩解壓力改善憂鬱有幫助，一般來說是建議一周做兩次有氧運動，每次1個小時以上，例如慢跑、騎腳踏車、游泳、有氧體操等等。

他表示，根據心理學，人們對於無法接受的事情通常第一階段是否認，但是遲遲否認不接受會造成身心壓力，進而提高焦慮憂鬱的風險。接受不是放棄，在癌症研究上，發現越能接受的病人通常活得較久，而否認到底的人通常拖到末期才尋找治療，就往往來不及了，所以接受一件無法改變的事，活在當下，有助於身心健康。

(中時 )