「華航哩享購」電商初登場 一千哩等同一百元

2018年12月07日 13:32 工商 張佩芬

左起台灣虎航董事長張鴻鐘、華航資深副總羅雅美、董事長何煖軒、總經理謝世謙與華信總經理曹志芬一起為「華航哩享購」開幕剪綵。圖：張佩芬

開幕記者會上大合照。圖：張佩芬

中華航空今(7)日正式宣布推出「華航哩享購」全新電商平台，提供會員更多元化使用哩程的選擇，每一千哩等同一百元！開幕記者會以秘訓多時的華航月桌曆主角領銜出場演出精采時尚情境秀，華航董事長何煖軒率高階主管身穿限量飛行夾克並秀出精美華航獨家商品。

何煖軒指出，公司3.5萬會員當中，不少哩程都沒有利用，公司經過一年半規劃推出的華航哩享購，讓華夏會員隨時可以上網兌換商品，非會員也可以加入華航哩享購。

公司推出的第一波限量商品，像軍綠色的飛行夾克，使用防水、防風透氣材質，且價格平實，一件賣3,800元，限量九百件，還有冬戀摩天輪音樂鈴與A350彩繪模型機等限量商品，為歡慶電商平台開幕，12月7日至9日更於台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，歡迎搶購獨家明星商品、福袋優惠，還可搶抽機票。

電商時尚秀邀集十位來自華航各單位才貌兼備的優秀同仁，擔綱伸展台模特兒，其中包含2019年月桌曆主角、公司平面廣告主角及曾多次服務總統專機等空地勤組員，亦不乏趙寅成、張景嵐等明星臉，短時間內接受伊林娛樂魔鬼訓練，從走台步至商品展演完美詮釋，精彩演出讓現場觀眾眼睛為之一亮。

何煖軒表示，「華航進入電商市場是以服務會員為初心，找到會員最需要、最喜愛的商品，滿足會員的需求，爭取為客戶服務的每次機會，更歡迎新朋友加入。」中華航空重視每一次與會員溝通的過程，給予會員更多元的哩程使用方式。

「華航哩享購」最大特色為提供華航會員於眾多商品中，用「哩程+信用卡支付」或以「信用卡支付」購買商品，除了喚醒會員沉睡的哩程，也讓會員用更少的現金，買到心愛的商品。

華航哩享購十大商品館包含華航商品、美妝保養、精品配飾、科技家電、3C數位、生活居家、旅行休閒、品味美食、護理保健、世界品牌破萬件商品。第一波主力產品首推外型時尚帥氣的限量「華航飛行夾克」，不僅保暖防寒還採用防水透濕紡織科技材質，穿上飛行夾克立刻變身捍衛戰士阿湯哥；並與知音文創攜手推出第二代音樂鈴，三色車廂與華航Q版制服人員，搭配輕快節奏的加伏特舞曲，造型可愛的「華航冬戀摩天輪音樂鈴」預計將掀起搶購熱潮。

此外還有華航A350彩繪機概念商品包括「泡泡騷手機架」、「春捲包購物袋」、「雙層杯」、「酒瓶塞」，更推出高收藏價值的精裝版1:130「華航A350 彩繪模型機」，並與台灣知名行李箱品牌「萬國通路」合作，為旅客設計專屬色系「華航x萬國通路26吋行李箱」，加贈「華航旅行收納三件組」及束帶，還推出「華航牛皮手提袋」，低調卻又不失個人特色。

連續三天登場的華航購物異想樂園，打造以夢幻購物推車為造型，高達五米的主商品實體快閃商店，更打造放大版巨型摩天輪音樂鈴，創造夢幻冬季打卡點，讓民眾置身夢幻樂園。每天更推限量福袋，內容除了空中巴士聯名彩繪機、購物袋、僅此販售60周年華航桌曆外，還有機會獲得免費機票、航空哩程以及飛行夾克、冬季音樂鈴等大禮。為歡慶電子商城開幕，現場只要購買商品，即可立即參加抽獎！購物滿額3,500元以上，還有機會抽中長程線機票等大獎！

(工商 )