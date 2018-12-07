陸客減少衝擊南部 政院檢討敗選原因

行政院長賴清德主持「說明選後檢討結果」記者會。（彭媁琳攝）

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行政院長賴清德上午舉行「說明選後檢討結果」記者會，他指出，政府沒有體會到人民生活辛苦，包括農產品產銷失衡，以及中國減少觀光客抵制台灣，造成以觀光為主的的縣市流失商機，業者自有怨言。

本次檢討報告分成三大部分，包括：人民最期待政府做什麼？政府過去兩年多的施政，是否符合人民最急迫的需要？接下來政府該怎麼做？

賴清德指出，人民最期待政府改善經濟，很多人努力工作，省吃儉用，生活仍然拮据，真能存錢也不多，生活品質不易改善，遑論買車、買房。年輕人不太敢結婚、生子。

但是這兩年多來，政府沒有滿足人民急迫的需要，讓人民失望、不滿。賴清德表示，第一是全球資本主義拉大貧富差距，數位、平台經濟創造的新商業模式對傳統產業產生衝擊，都對台灣的經濟發展發生影響。

其次是農產品產銷失衡，雖然這是長期存在的問題，但近年來因氣候變遷影響更顯嚴重，而政府過往措施已系統失靈，不但沒有超前佈署，預作調控，訊息掌握也不足，農漁民權益沒有得到即時關照。

第三，過去兩年來，中國以減少陸客數量作為抵制台灣的手段，造成以觀光產業為主的縣市流失許多商機，新生客源包括新南向客源雖然補足缺口，但遊客多停留於中、北部，而南部、東部地區深受影響，觀光業者業績滑落自有怨言。

(工商 )

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