姚文智離開政壇 藍綠神秘四大家族即將開戰

2018年12月07日 11:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前民進黨立委姚文智為選台北市長請辭立委，中選會將在1月26日於北市大同士林區進行補選。目前有意參選為民進黨何志偉、國民黨陳炳甫、親民黨陳怡潔、以及隸屬柯家軍的陳思宇。由於此區是民進黨傳統優勢選區，對國民黨來說是艱困選區，但因國民黨挾帶九合一勝選氣勢，國民黨只要人選得宜，就有一拚的機會。而這四人背後所代表的家族勢力，也將在這場選戰中決一勝負！

據《信傳媒》報導何志偉、陳炳甫、陳怡潔、以及被外界歸類於柯家軍的陳思宇都有意參選台北市大同士林區的立委補選。這四人背後的家族勢力都在地方扎根甚久，基本盤和組織動員力都實力深厚。四大家族百年難得一見都參選這場選戰，將在大同士林區展開精彩對決！

先是綠軍方面：欲爭取民進黨提名的何志偉，其母親是前立委薛凌，繼父是民進黨中常委、陽信商業銀行前董事長的陳勝宏，擁有雄厚的財力，是民進黨的金主之一。不過陳勝宏的根基在士林，如何獲得大同區的選民認同，對何志偉而言是極大考驗。但以陳勝宏的背景和組織動員力，堪稱四大家族之最，一旦何志偉出馬角逐競選，勝算不小。

被外界認為是柯家軍的觀傳局長陳思宇，是前台聯黨籍的台北市議員陳建銘之女。雖然陳建銘在這次北市議員選戰中，是吊車尾上榜，但在士林夜市等後港地區的影響力仍不容小覷。且陳思宇是柯文哲的意中人選，就算陳建銘的組織力，相較四大家族是較弱的，但在柯粉和宅男宅女的支持下，也有一拚的可能性。但要注意的是如果民進黨與陳建銘最終走向分裂，就會削弱雙方實力。

至於藍軍方面，連任的北市議員陳炳甫在中山大同區獲得第一高票，更是國民黨唯一在深綠的大同區得到破萬票數的議員，顯見陳炳甫在大同區的深耕獲得肯定。陳炳甫的父親是「養樂多之父」陳重光，姐姐是已故台北市議員陳玉梅。陳家長年經營此區的基層，實力堅定。但陳炳甫若出線，唯一的變數就是士林區，不過國民黨在九合一大勝後，對於台北最綠的鐵票區深具信心，認為可以一戰。

而另一泛藍背景的陳怡潔是最佔有地利的人選，其父陳政忠這次在士林北投得票排名第四，可在士林區的得票卻排名第一，其家族勢力不僅橫跨士林北投，中山大同也有基本勢力。若親民黨這次選擇與柯文哲再次攜手合作，將可與何志偉兩強對決。只是陳怡潔的參選，會造成藍軍票源分散，因此國民黨和親民黨會在此次選戰如何整合，也是各方關注焦點。

(中時電子報)