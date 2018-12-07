促轉會拜會原住民政治事件當事人與泰雅耆老

2018年12月07日 12:03 中時 季節

促轉會預定於12月9日辦理第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式，本次公告名單共1505人，其中包含27名原住民政治案件當事人。儀式前，排灣族牧師高天惠（Eleng Tjaljimaraw），以促轉會兼任委員身份拜訪將在儀式上代表原住民致詞的邱致明。除了解釋促轉會業務外，也告知這場活動的意義：「國家要透過公告儀式，讓所有人知道，你們無罪。」

促轉會指出，邱致明是新竹尖石泰雅族人，在1950年代是極少數能考上師範的原住民菁英，背負著族人高度期待，也是生活有穩定保障的象徵，卻因政治案件牽連入獄，出獄後失去教職，只能從事體力勞動，勉強度日，原本前途大有可為，卻付之一炬。如今高齡86歲的他，日漸沈默，但聽及高天惠談起自己的故事，表示理解原住民族在族群弱勢及威權壓迫下的多重受難處境，鼓勵這些故事應讓台灣社會知悉時，立刻吃力又急迫地訴說那段過去，有時驕傲，有時黯然。

妻子高白蘭更不斷的對高天惠說：「好奇怪，他（邱致明）因為生病，在家都已經不講話了，今天你們來，我才知道他還那麼會講話。」促轉會強調，平復司法不法除了賠償或回復案件當事人被剝奪的權利，對很多政治案件當事人和家屬來說，更重要的是還原過去的真相，並且公諸於世，讓曾經因為「前科」、「犯罪」而遭致的磨難，藉此得到平反，也才能逐步從記憶的傷痕中解放，不再反覆追問自己究竟犯了什麼樣的「罪」，需要承受如此艱難的命運。

促轉會表示，就國家應擔負的轉型正義責任來說，一方面若符合《促進轉型正義條例》第6條第3項規定，已經獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者們；或是經促進轉型正義委員會調查後，認定應予平復者，其有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，均自該條例施行之日起，視為撤銷。但從另一方面來說，強加在他們身上超過半世紀莫須有的「罪」，所帶來的衝擊卻無法輕易彌補。

促轉會指出，威權體制下的人權迫害，對政治案件當事人生命歷程的影響是不可逆的，即使國家事後給予再多的金錢，仍無法喚回逝去的青春、破碎的親情及曾擁有過的理想和未來，這也是政治案件當事人及其家屬最難平復的傷痕。

高白蘭不斷對促轉會講述：得知邱致明被捕時，剛生產完的她為了見丈夫一面，抱著兩週大的嬰兒，跟著叔叔，走了一天一夜的山路。他們藉著手電筒的微光，跌跌撞撞地翻越大霸尖山，從新竹尖石鄉走到桃園復興鄉；耗盡氣力抵達警察指示的地點後，卻僅能在分駐所透過電話與丈夫說上兩、三句話，路途遙遠導致的腳傷和累積在心中的委屈，時至今日都還會讓她泛淚，她說：「我不知道那段路是如何走完的，也不知道我的先生到底做了什麼，從那通電話以後，再見到我的先生已經是5年以後了。」當高白蘭講述這5年間的生活經歷時，原本侃侃而談的邱致明只是默默聆聽，不發一語。

促轉會指出，在本次公告名單中，同時槍決的高一生（Uyongu Yatauyungana，鄒族，曾為教師、吳鳳鄉（今阿里山鄉）長）、林瑞昌（Losin Watan，泰雅族，曾為醫師、省議員）、高澤照（泰雅族，曾為警官）皆為當時少數的原住民族知識份子，多次發聲爭取族群權益，卻因案受難，使得原住民族的政治發展空間大受壓縮，數十年來集體噤聲。由於緊密的親族關係和人際網絡，一人受難，即是整個親族遭受牽連。如林瑞昌的姪子林昭明（泰雅族，學生）也在同案牽連；高澤照的兄弟高澤清（泰雅族，原為教師）、女婿邱致明（泰雅族，原為教師）皆先後遭難，其女高白蘭則被鄉里當成「匪諜」，獨自撫養子女，形同「獄外之囚」。

促轉會表示，政治案件當事人即使出獄，仍處於一個大型監牢中。入獄前，身為教師的邱致明常在村民大會上擔任翻譯，為族人解說政令，頗受敬重；出獄後，必須定時至派出所報到、接受警察盤問，為避免嫌疑或牽連親友，從此不敢再參加任何大型集會。促轉會委員高天惠也補充道，小時候，父親擔任牧師，講道稿都須先送警察局審核，禮拜時也常有警察在後方「盯場」，讓她印象深刻。可見當時國家對人民思想控制及集會活動監控之嚴密。

為向政治事件當事人致意，本次儀式將援引泰雅族Sbalay的文化精神，由泰雅族耆老、「人間國寶」林明福（Watan Tanaga）父子吟唱古調，並以族語祈福。年屆92歲的林明福，已經很少公開表演，但這次國家透過儀式，要對過去受不正義對待的政治案件當事人承認錯誤，並表示反省，以公開的多方對話，表明國家釐清真相、還原歷史的決心；尤其本身即是桃園復興鄉泰雅族人，政治案件當事人中有很多自己的先輩和族人，能參與儀式，對父子三人來說別具意義。

Sbalay是泰雅族以和平方式「解決事情」的傳統文化，由犯錯一方主動釋出誠意，在多方見證下，雙方共同釐清真相及責任，以談判代替武力解決爭端。為使Sbalay及轉型正義的精神能結合在公告儀式中，促轉會也邀請積極為原住民族權利及人權發聲的歐蜜‧偉浪牧師，在儀式中解釋各項流程的意義。促轉會 表示，該會除了持續揭露歷史真相及加害者責任，也期以本次儀式，象徵國家深刻反省黑暗歷史，揚棄過往不正當行為的惡果，並誓言永不再犯。

(中時 )