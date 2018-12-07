不只韓國瑜招商夯 日商三井集團也加碼投資台中

2018年12月07日 11:56 中時 盧金足

三井OUTLET PARK台中港12日將正式開幕，高約60米大型海港景觀摩天輪，國際精品、日系、運動及休閒、娛樂等國內外品牌進駐展店，將成為海線觀光新亮點。（盧金足攝）

日商三井集團初步規畫開發以親子客源為主的複合式商場，為台糖湖濱生態園區注入活水，也是該集團在中部地區的第二個投資金雞母重鎮。（盧金足攝）

高雄市長當選人韓國瑜喊出讓「高雄發大財」吸引很多業者南下投資，台中市招商引資也不遑多讓！看好台中「錢」景，日商三井不動產在台中港打造「MITSUI OUTLET PARK 台中港」，試營運期間就吸引超多人潮，加碼投資東區台糖湖濱生態園區，三井集團將租下4.36公頃土地開發親子主題複合式商場，也是該集團在中部地區的第二個據點。

台糖公司已通過日商三井集團提出的租地投資計畫書，將其評選為台糖湖濱生態園區最優投資人，台中市府表示，俟地政局協助相關行政程序，三井集團將租下園區逾4.36公頃土地開發親子主題複合式商場，初步規畫開發以親子客源為主的複合式商場，為台糖湖濱生態園區注入活水。

日本三井不動產積極布局中台灣，斥資25億元，在台中港打造中台灣最大規模的臨海購物中心「MITSUI OUTLET PARK 台中港」即將在12日盛大開幕，近期又於台中東區台糖湖濱生態園區敲定第2個中部據點。

經發局表示，這次土地標租，台糖以設定地上權招商，將出租當地「C區」及「E區」土地面積，分別逾2.74公頃及逾1.61公頃，計逾4.36公頃，期限訂為30年，該土地屬於「第三之一種商業區」，容積率420％，建蔽率70％，適合開發大型複合式商場。

台中市府為提升整體投資環境，興建產業園區、會展中心等硬體建設，也全力協助企業解決土地、人才、技術、資金等問題，成為企業強而有力的後盾。

台中拚經濟，和高雄「發大財」互拚場，經發局指出，除了三井不動產投資台中港、台糖湖濱生態園區之外，近年許多指標性企業也落腳台中，包括永聯物流共和國烏日園區、台積電中科擴廠、安川電機技術服務中心、美光記憶後段廠啟用、吸引力生活事業旗下的「ATT 4 FUN」連鎖購物中心進駐烏日等，可見台中的確具有投資吸引力。

其中，國泰金控旗下國泰人壽則在12月4日公告，以76.64億元買下台灣大道與文心路交叉口土地，面積約3260.65坪，買入後將規劃啟動包括飯店、商場及商辦大樓的複合式商場，租金報酬率可望達到3％，預期2022年完工。

台中市政府推動中區再生計畫，台中車站新站啟用後，相關周遭建設也陸續啟動，台中車站鐵道文化園區佔地約2.97公頃，範圍包含舊後站、20號倉庫群、西南段部分鐵路高架軌道下方空間等ROT範圍、鐵道文化園區Ｅ區及Ｂ區等BOT範圍，兼具歷史、文創及休閒氣息，已由德昌營造取得最優申請人資格，預計至少投資30億元進行園區整體營運，為台中舊城區打造新亮點，估計每年可帶動觀光休閒及藝文消費等社會間接效益約81億元。

經發局表示，幾件大型投資案拍板定案，市府近年來整體投資環境得到企業認同，以企業投資區位來看，捷運綠線大車站計畫、綠川及柳川整治等利多對於確實發揮帶動效益，活絡周邊商業發展，未來市府將持續優化投資環境、積極招商，協助所有潛在投資者排除障礙、提供投資諮詢與輔導，共創大台中繁榮經濟。

(中時 )