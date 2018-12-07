不甩法院裁決？黨產會發新聞稿駁斥

友善列印
中時

針對外界質疑黨產會不甩法院裁決，持續做出處分，黨產會7日發出新聞稿駁斥，指出該會目前依黨產條例所作成之行政處分皆於相對人訴訟救濟程序中，尚未有任何一件是確定判決，僅有部分行政處分效力暫時被停止執行。

黨產會指出，該會處分之效力與「推定不當取得財產禁止處分（即凍結被處分人財產）」有關者，最高行政法院目前均認為不應停止執行（繼續維持凍結財產之效果），僅於黨產會處分之效力與「移轉國有或追徵價額（即移轉所有權或拍賣財產）」有關時，最高行政法院同意於訴訟終結前停止執行（即暫時不移轉所有權或拍賣財產）。

黨產會接著表示，日前台北高等行政法院對於黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，裁定停止執行（即不凍結財產），因與上述最高行政法院歷來裁定所呈現的一致原則不同，故黨產會認為有提出抗告、請最高行政法院統一見解之必要。

黨產會表示，黨產條例是經立法院三讀通過並經總統公布施行之法律，司法院大法官迄今尚未對黨產條例為任何違憲之認定。黨產會依據黨產條例執行職務，於法有據，對於行政法院不利於黨產會之認定，黨產會依法尋求救濟，維護國家及人民的權益，乃職責所在。部分人士指摘黨產會浪費司法資源云云，黨產會礙難苟同，特此澄清。

(中時 )

李進勇落選 開始找房子仍會住雲… 謝志偉：解嚴超過30年 還有人在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。