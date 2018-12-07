同居男友鐵板暴打 女子4天後上吊亡

示意圖。(達志影像)

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信姓女子今年5月底慘遭陳姓同居男友家暴，陳男不但連甩她巴掌、狠踹她，還拿花盆、鐵板砸她，導致她全身傷痕累累、腦震盪，她當晚返回娘家向妹妹哭訴並驗傷提告，沒想到4天後仍上吊輕生，陳男矢口否認犯行，但信妹指證歷歷，加上信女也傳簡訊向兒子控訴遭家暴，桃檢仍依家暴傷害罪嫌起訴起訴陳男。

家住復興區的60歲陳姓男子，今年5月26日下午因金錢問題，在住處和信姓同居女友發生口角衝突，氣憤之下竟施暴，不但連續掌摑多下，還出腳狠踹、猛踢，更拿鐵板、塑膠盒、花盆等重物狂砸信女，導致她左臉紅腫、身體多處瘀青、抓傷、頭暈痛併腦震盪。

信女當晚獨自搭計程車從山上返回中壢娘家，胞妹發現信女頭、臉腫脹，手臂也瘀青，開口關心，信女當場悲從中來，泣訴慘遭男友毆打，一路從家裡拖到門外痛打，更以言語羞辱她、對她吐口水等，胞妹連忙帶她驗傷報警提告，沒想到信女仍走不出陰影，4天後上吊輕生亡。

陳男挨告後矢口否認犯行，還辯稱當天根本不在住處，不知道女友的傷勢怎麼來。但信女的胞妹指證歷歷，信女的兒子也出示母親遭施暴後2天曾透過通訊軟體Line，傳訊息描述自己從屋裡被打到屋外、被盒子敲頭等的挨打過程，還稱陳男打完後就自己前往姐姐家，檢方輔以驗傷單，認定陳男確實對信女施暴，依家暴傷害罪嫌起訴他。

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