高齡長者交通死亡率高　北市警發動親情宣導

2018年12月07日 12:16 中時 林縉明

北市警察局為降低高齡長者交通事故死亡率，近期偕同教育局發動親情攻勢，把交通安全宣導黏貼國小學童聯絡簿，希望代為向家中長輩宣導交通安全。（北市警察局提供）

台北市警察局交通隊統計，北市今年1月至11月行人交通死亡事故有26人，其中，65歲以上高齡行人有19人，占整體的73％，同時自行車交通事故死亡4人中有3人為65歲以上高齡者，北市警察局為加強高齡長者交通安全宣導，近期發動親情攻勢，偕同教育局透過低年級學童家庭聯絡簿，張貼交通安全觀念宣導，希望降低高齡長者交通事故死亡率。

北市交通警察大隊分析高齡長者死亡交通事故，發現高齡行人事故中自身違規比例為68％，肇事原因以「未依規定行走行人設施」、「闖紅燈」最高；高齡單車族部分，自身有違規行為比例為75％，可見高齡長者違規肇事比例偏高。

交通警察大隊指出，高齡長者通常在住家附近通行，因自認熟悉路況過於自信，加上經年累月的用路習慣與貪圖方便的僥倖心態，且年長者反應較緩慢，遇到突發事件難以及時做出因應，成為高齡長者事故發生的潛在危險因素。

北市警察局為加強高齡長者交通安全觀念宣導成效，鎖定年長者家中的孫子女發動親情攻勢，把交通安全宣導貼紙黏貼國小低年級學童聯絡簿，希望藉由學童代為轉達家中長輩交通安全觀念，並全面動員各警分局員警至轄內高齡長者經常活動的公園、市場、寺廟等地加強宣導。

警察局呼籲家中有高齡長者多關心外出用路習慣，並鼓勵搭乘大眾運輸，減少騎乘自行車、機車，晨昏外出應酌亮色衣物並配戴反光配件，遵守交通規則，平安健康享受高齡生活。

(中時 )