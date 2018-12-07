《全台最速報》捲性侵疑雲！鈕承澤理光頭現身：絕不逃避

2018年12月07日 12:07 中時電子報 綜合報導

◎捲性侵疑雲！鈕承澤理光頭現身：絕不逃避

電影導演鈕承澤（豆導）驚爆性侵女工作人員，昨晚間發表聲明強調 「會勇於面對，絕不逃避」，並預告今(7)日八點半前往大安分局說明。鈕承澤早上理光頭現身，全程不發一語，前往大安分局說明，目前人已抵達警局說明。

◎彰化驚傳凶殺案 狠婦持刀殺害前夫及女兒

電影導演鈕承澤（豆導）驚爆性侵女工作人員，昨晚間發表聲明強調 「會勇於面對，絕不逃避」，並預告今(7)日八點半前往大安分局說明。鈕承澤早上理光頭現身，全程不發一語，前往大安分局說明，目前人已抵達警局說明。

◎蕭淑麗不予置評 涂醒哲擬提選舉無效之訴

尋求連任失利的嘉義市長涂醒哲擬於7日由其愛將嘉義市果菜市場總經理陳火川提出選舉無效之訴，地方政壇反應不一，民進黨議員王美惠不贊同，憂心涂市長自傷，期許他「要走得漂亮」，嘉義市議長蕭淑麗則不予置評。

◎綠傳逼內閣改組 林右昌：人民不管誰換誰

民進黨九合一選舉大敗，黨內傳出有逼內閣改組的聲浪，民進黨代理主席林右昌昨（6）日接受本報專訪表示，黨內相互檢討的聲音屬於個人的行為，一切還是要朝向黨與人民最大的利益邁進；對於內閣是否改組，其實人民才不管誰換誰，而是能不能真的解決問題，此外也相信行政院長賴清德一定有能力處理這些問題。

(中時電子報)