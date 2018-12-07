廣東東莞破獲微信勒索病毒 竟是22歲男自主研發

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旺報
賴志昶

廣東省東莞市公安局官方微博「平安東莞」6日晚間指出，網警網警近日在24小時內火速偵破新型勒索病毒破壞資訊系統案，逮捕1名羅姓病毒研發製作者，繳獲一批木馬程式和作案工具。警方指出，該犯嫌涉嫌利用自製病毒木馬入侵用戶電腦，非法獲取淘寶、支付寶、百度網盤、郵箱等各類賬號、密碼數據約5萬餘條，全網已有超過10萬台電腦被感染，為大陸首宗同類型案件。

東莞公安局指出，東莞網警支隊4日18時許接獲省公安廳網警總隊通報稱，騰訊公司舉報，東莞一名男子向多個電腦資訊系統傳播病毒木馬，鎖定目標系統檔，利用微信支付勒索錢財後解鎖。

經過調查，羅姓嫌疑人今年22歲，來自廣東茂名，主要在東莞市東坑鎮活動。東莞網警5日淩晨聯合東坑分局連夜展開抓捕行動，經10小時偵查後，當天15時將羅嫌逮捕歸案。

經審訊，羅嫌對製作新型勒索病毒破壞電腦資訊系統，利用微信支付勒索錢財的事實供認不諱。

羅嫌供述，他6月時自主研發出病毒cheat，用於盜取他人支付寶的帳號密碼，進而以轉帳方式盜取資金；同時，製作內含cheat木馬病毒代碼的某開發軟體模組，在網路上發佈，任何通過該開發軟體編寫的應用軟體均包含木馬病毒代碼，代碼在後台自動運行，記錄使用者淘寶、支付寶等帳號密碼，以及鍵盤操作，上傳至伺服器。

羅嫌向警方表示，他透過執行命令對感染病毒的電腦所有檔案進行加密，只留下系統檔案與執行類檔案，隨後跳出包含解密字樣和微信收款QR Code的勒索介面，程式標題顯示「你的電腦已被加密，請執行以下操作，掃一掃二維碼（QR Code），你需要支付110（人民幣）進行解密」。

警方指出，目前羅姓嫌犯已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

(旺報 )

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