謝志偉：解嚴超過30年 還有人在妖魔化「台灣」

2018年12月07日 12:15 中時 季節

外交部最近鼓勵駐外館處，將臉書粉專大頭照名稱換上英文字TAIWAN與台灣輪廓圖樣，被批去中華民國化。對此，駐德國代表謝志偉7日在臉書發文，質疑已經解嚴超過30年了，竟還有人在妖魔化「台灣」。

謝志偉說，外交部推動我駐外館處臉書使用「TAIWAN」字様的Logo，是個貼近現實、有利辨識、再正常不過的決定，竟然有人痛批，説是搞「台獨」等等。他作為台灣駐外人員，有義務為國人說明狀況：

謝志偉表示，2005年5月他第一次赴德擔任台灣駐德大使時，謝志偉在台灣就印好的名片中文部分印的是「中華民國（台灣）駐德代表」，德文則是「Repräsentant von Taiwan」（台灣駐德代表），（見照片，2016年這次來一樣）。當時，國民黨立委在我赴任前就史無前例硬把我叫去立法院備詢，逼問謝志偉為什麼不寫「Republic of China」而寫「Taiwan」，並要謝志偉改過來。謝志偉當時答說：「第一，德國 只承認中華人民共和國的「China」。第二，德國人不懂中文，所以不會管什麼「中華民國」或「台灣」，而他們平均大概一百個人裏就只有一兩個會搞得清楚「Republc of China」不是「China」而是「Taiwan」，因此謝志偉若拿台灣人民的納稅錢去作「Republic of China」的外交，就等於背叛「Taiwan」而幫「China」作免費廣告了。這與「台不台獨」無關，而是與「China」早已為「中國」所佔有關。

謝志偉還記得，他當時事後還與一位記者談到：我們護照封面英文部份原來只有「Republic of China」， 沒有「TAIWAN」。「TAIWAN」是扁政府於2003年順應民意加上去的。為什麼？就是因為「Republic of China 」不但沒有「辨識功能」，反而有「害人效果」， - 持此護照的國人出國時常被誤認為是中國人而入不了境或出不了境、或根本卡在某國機場而（差點）搭不了飛機等（我就有此親身經驗！）。「一中各表」根本是幫中國來騙台灣人的。

謝志偉表示，那位年輕記者還頻頻點頭說，他自己就碰過這種難堪事。不過，最後，他那段話並未見報，原因為何，不得而知。當時國民黨包括馬英九主席及多位該黨立委、高階黨工一片罵聲。但是，由於民眾不分藍綠，很多人出國時都吃過這個虧，護照封面加註TAIWAN ，至今未改。誓言若再執政就要恢復「無TAIWAN」䕶照的中國國民黨於2008年上台後直到2016年下台也都沒改 - 因為人民出國多了，知道離開「中華民國」後，咱們的國家就叫「TAIWAN」，沒得商量，不必討論。

謝志偉說，前兩天他還和某德國政治人物談到此次選舉時，出自德東共產政權時代的對方表示「九二共識，一中各表」（Der zweiundneunzig-Konsensus und Ein China, Zwei Definitionen) 根本是幫中國共產黨併吞台灣的說詞！」

謝志偉回答說: 在戒嚴時代，只要批評當時的獨裁政權（Regime)，罪名之一就是「台獨」，沒想到，解嚴都超過三十年了，還有人把「正常化」(Normalisierung)繼續「妖魔化」（Verteufelung)!

對方回稱：「我們就是稱你台灣大使（Botschafter von Taiwan)，你們就是台灣，自由民主的象徵，叫你們「Taipeh 」是羞辱（Beleidigung)，說你們是「China」的一部分，是陷阱（Falle）！」

謝志偉表示，結果兩天後，有人在台灣駡「Taiwan」。好吧，如果叫「Taiwan」如此自然的事也可以駡是「搞台獨」，那「Let’s just 獨it！」也只是剛剛好而己。

(中時 )