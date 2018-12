謝志偉：解嚴超過30年 還有人在妖魔化「台灣」

2018年12月07日 12:15 中時 季節

外交部最近鼓勵駐外館處,將臉書粉專大頭照名稱換上英文字TAIWAN與台灣輪廓圖樣,被批去中華民國化。對此,駐德國代表謝志偉7日在臉書發文,質疑已經解嚴超過30年了,竟還有人在妖魔化「台灣」。

謝志偉說,外交部推動我駐外館處臉書使用「TAIWAN」字様的Logo,是個貼近現實、有利辨識、再正常不過的決定,竟然有人痛批,説是搞「台獨」等等。他作為台灣駐外人員,有義務為國人說明狀況:

謝志偉表示,2005年5月他第一次赴德擔任台灣駐德大使時,謝志偉在台灣就印好的名片中文部分印的是「中華民國(台灣)駐德代表」,德文則是「Repräsentant von Taiwan」(台灣駐德代表),(見照片,2016年這次來一樣)。當時,國民黨立委在我赴任前就史無前例硬把我叫去立法院備詢,逼問謝志偉為什麼不寫「Republic of China」而寫「Taiwan」,並要謝志偉改過來。謝志偉當時答說:「第一,德國 只承認中華人民共和國的「China」。第二,德國人不懂中文,所以不會管什麼「中華民國」或「台灣」,而他們平均大概一百個人裏就只有一兩個會搞得清楚「Republc of China」不是「China」而是「Taiwan」,因此謝志偉若拿台灣人民的納稅錢去作「Republic of China」的外交,就等於背叛「Taiwan」而幫「China」作免費廣告了。這與「台不台獨」無關,而是與「China」早已為「中國」所佔有關。

謝志偉還記得,他當時事後還與一位記者談到:我們護照封面英文部份原來只有「Republic of China」, 沒有「TAIWAN」。「TAIWAN」是扁政府於2003年順應民意加上去的。為什麼?就是因為「Republic of China 」不但沒有「辨識功能」,反而有「害人效果」, - 持此護照的國人出國時常被誤認為是中國人而入不了境或出不了境、或根本卡在某國機場而(差點)搭不了飛機等(我就有此親身經驗!)。「一中各表」根本是幫中國來騙台灣人的。

謝志偉表示,那位年輕記者還頻頻點頭說,他自己就碰過這種難堪事。不過,最後,他那段話並未見報,原因為何,不得而知。當時國民黨包括馬英九主席及多位該黨立委、高階黨工一片罵聲。但是,由於民眾不分藍綠,很多人出國時都吃過這個虧,護照封面加註TAIWAN ,至今未改。誓言若再執政就要恢復「無TAIWAN」䕶照的中國國民黨於2008年上台後直到2016年下台也都沒改 - 因為人民出國多了,知道離開「中華民國」後,咱們的國家就叫「TAIWAN」,沒得商量,不必討論。

謝志偉說,前兩天他還和某德國政治人物談到此次選舉時,出自德東共產政權時代的對方表示「九二共識,一中各表」(Der zweiundneunzig-Konsensus und Ein China, Zwei Definitionen) 根本是幫中國共產黨併吞台灣的說詞!」

謝志偉回答說: 在戒嚴時代,只要批評當時的獨裁政權(Regime),罪名之一就是「台獨」,沒想到,解嚴都超過三十年了,還有人把「正常化」(Normalisierung)繼續「妖魔化」(Verteufelung)!

對方回稱:「我們就是稱你台灣大使(Botschafter von Taiwan),你們就是台灣,自由民主的象徵,叫你們「Taipeh 」是羞辱(Beleidigung),說你們是「China」的一部分,是陷阱(Falle)!」

謝志偉表示,結果兩天後,有人在台灣駡「Taiwan」。好吧,如果叫「Taiwan」如此自然的事也可以駡是「搞台獨」,那「Let’s just 獨it!」也只是剛剛好而己。

(中時 )