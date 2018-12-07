進補不當反致肝炎 34歲女尿液變茶色

2018年12月07日 13:30 中時 林周義

書田診所胃腸肝膽科主任醫師王志堂。（林周義攝）

近幾年來，B、C型肝炎已逐漸減少，然而隨著經濟發展緣故，酒精性、非酒精性、藥物性肝炎等問題卻逐漸增多。醫師表示，急性肝炎中，有10%與藥物誘發的肝損傷（DILI）有關。肝臟雖然負責解毒，卻也容易受到傷害，有些民眾亂吃藥、進補不當，反而影響肝功能。

34歲女性，自行服用中藥後，出現噁心、腹脹、尿液轉為茶色的狀況。就醫檢查後，發現肝功能異常，且為肝細胞壞死型藥物性肝炎，經過兩個多月的支持性治療，肝功能才恢復正常。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師王志堂表示，根據觀察，台灣的藥物性肝炎的誘發原因，前三名分別為抗結核藥物、中草藥及普拿疼，其中僅有普拿疼引發的肝炎能靠藥物改善，其餘都只能使用支持性治療。

藥物性肝炎分為三種，分別為恢復期較快的肝細胞壞死型，恢復時間較長的膽汁滯留型，及混合型。患者多數沒有症狀，就醫時多已是輕、中度藥物性肝炎。少數人會出現類似急性肝炎的症狀，如尿液轉為茶色、發燒、食慾不佳、易疲倦等，嚴重者甚至會發生猛爆性肝炎或肝衰竭，致死率約3.7%。

王志堂表示，藥物性肝炎的潛伏期少則幾小時，多則幾個月，有些人可能會在停藥後3、4周才出現症狀。他提醒民眾，避免服用非必須的藥或同時服用多種藥物。另在進補時，遵照醫囑謹慎服用，以免進補不成反傷身。如出現肝功能異常相關症狀，應儘速就醫。

(中時 )