MLB》響尾蛇拍賣Z魔神 紅襪洋基乾瞪眼

2018年12月07日 12:25 中時電子報 盧品青

響尾蛇今年季中一度成為道奇的威脅，國聯戰況也比美聯激烈得多，4隊同日加打第163場亦是史上首見。可惜最後關頭乏力的響尾蛇明年不玩了，失去左投柯賓(Patrick Corbin)之後，又把「蛇王」戈史密德(Paul Goldschmidt)賣去換新秀，重建已不可避免。

如今響尾蛇又面臨一個頭疼問題，就是如何處理王牌投手葛倫基(Zack Greinke)。「Z魔神」葛倫基的大肥約是6年2.17億美元(含簽約金)，每年要領走響尾蛇3430萬美元。儘管他勇猛無比，畢竟已35歲，不在重建藍圖裡。

響尾蛇其實去年就想動葛倫基，不過他握有「15隊不可交易條款」，也就是有半個大聯盟的球隊在他的交易黑名單：「洋基、紅襪、道奇、洛磯、老虎、運動家、紅人、金鶯、教士、巨人、雙城、天使、紅雀、藍鳥、費城人。」

同區的4支球隊全被擋，紅襪、道奇、費城人這些比較出得起錢的球隊皆在黑名單，苦尋先發投手的洋基也被擋，這下子還要怎麼賣？撇開這些，葛倫基連續11季拿到10勝的戰力仍然很吸引人，前提是響尾蛇願意分擔他的剩餘薪資。大家不知葛倫基為何不肯去那些球隊，不過只要他願意，他還是有權利放棄這個條款。

因此道奇連續第3年挑戰世界大賽的機會又增加了。響尾蛇自廢武功，巨人、教士也尚在迷航中，2019球季還未開打，國聯西區的牌桌上就只剩道奇和洛磯了。即使道奇只維持現有戰力，大約也足以保住分區龍頭。

(中時電子報)