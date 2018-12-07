MLB》響尾蛇拍賣Z魔神 紅襪洋基乾瞪眼

響尾蛇王牌投手葛倫基是平均年薪最高的棒球員。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

響尾蛇今年季中一度成為道奇的威脅，國聯戰況也比美聯激烈得多，4隊同日加打第163場亦是史上首見。可惜最後關頭乏力的響尾蛇明年不玩了，失去左投柯賓(Patrick Corbin)之後，又把「蛇王」戈史密德(Paul Goldschmidt)賣去換新秀，重建已不可避免。

如今響尾蛇又面臨一個頭疼問題，就是如何處理王牌投手葛倫基(Zack Greinke)。「Z魔神」葛倫基的大肥約是6年2.17億美元(含簽約金)，每年要領走響尾蛇3430萬美元。儘管他勇猛無比，畢竟已35歲，不在重建藍圖裡。

響尾蛇其實去年就想動葛倫基，不過他握有「15隊不可交易條款」，也就是有半個大聯盟的球隊在他的交易黑名單：「洋基、紅襪、道奇、洛磯、老虎、運動家、紅人、金鶯、教士、巨人、雙城、天使、紅雀、藍鳥、費城人。」

同區的4支球隊全被擋，紅襪、道奇、費城人這些比較出得起錢的球隊皆在黑名單，苦尋先發投手的洋基也被擋，這下子還要怎麼賣？撇開這些，葛倫基連續11季拿到10勝的戰力仍然很吸引人，前提是響尾蛇願意分擔他的剩餘薪資。大家不知葛倫基為何不肯去那些球隊，不過只要他願意，他還是有權利放棄這個條款。

因此道奇連續第3年挑戰世界大賽的機會又增加了。響尾蛇自廢武功，巨人、教士也尚在迷航中，2019球季還未開打，國聯西區的牌桌上就只剩道奇和洛磯了。即使道奇只維持現有戰力，大約也足以保住分區龍頭。

(中時電子報)

NBA》主力終於到齊！塞爾提克橫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。