核食進口管理有疏漏 監委要求行政院檢討

2018年12月07日 12:40 中時 鄭舲

衛福部自2011年3月起，禁止日本福島5縣市所有食品進口，日前「反核食公投」通過，確定維持禁止輸入。不過，監委張武修指出，政府對日本核災區進口食品管理長期存有風險評估不足、資訊透明度及市場端檢測不足等疏漏，造成與民眾及國際風險溝通不良，影響民眾權益，要求行政院督同所屬食品安全辦公室、衛福部及原能會檢討改進。

張武修、楊美鈴針對日本核災區食品邊境查驗、市場端抽驗及風險評估是否落實資訊透明原則、管制標準是否符合國際規範等提出調查報告。張武修表示，調查案起源於今年三月，衛福部長陳時中與媒體茶敘時提到評估開放核食，引發討論，許多民眾就到監察院陳情，因此啟動調查。

張武修表示，台灣自2011年3月針對日本進口食品風險管理，訂定區域管制措施，禁止福島等5縣所有食品。但到今年11月，各國管制與開放逐步改變，台灣以行政區域採全面管制的管制標準與國際主流風險管理規範漸有不同。

同時，張武修指出，台灣訂定食品輻射濃度安全是世界最嚴，但在邊境查驗上，自福島核災發生至今逾七年半，衛福部針對13萬件日本輸台產品進行輻射值抽樣檢測，結果都符合日本及我國管制標準，其他國家食品輻射檢測出異常的比例反而更高。

張武修認為，公投結果顯示近四分之三民眾同意維持禁止日本核災地區食品進口，凸顯衛福部七年餘來相關檢測評估結果與管制作為，未能有效提升國人對日本食品信心，究竟是因風險溝通未盡周妥，或抽檢比率、檢測樣本、評估次數不足，或評估結果無法預測未來不確定風險所致，衛福部應積極究明釐清。

調查報告並指出，我國對日本進口食品暫時性管制措施實施至今，經衛福部歷次檢討後，管制項目與範圍有增加與擴大趨勢，以確保國人食用安全，但目前衛福部賴以為憑的「輻射值檢測」與「曝露量風險評估」等數據及結果，是否符合「科學」、「必要性」、「不歧視」與「透明化」等WTO要求原則，足以支持持續實施？衛福部亟應強化相關科學依據與事證，以契合WTO SPS協定。

(中時 )