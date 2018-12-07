白宮國家貿委主席：川普要求中共做出根本性改變

友善列印
中時
李文輝

美國之音報導，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛當地時間6日拒絕公開評論華為財務長孟晚舟被捕一事，但指出川普政府正在要求中共做出根本性的改變。他說：「中國要遵守國際規則，成為國際貿易的公平競爭者，這當然就是要求他們改變建立在國有企業、保護主義、重商主義之上的既有模式。」

美國之音報導，納瓦洛對美陸在90天內達成協議表示樂觀。川普說如果90天達不成協議，將對大陸商品擴大徵收關稅規模。但納瓦洛說，大陸不履行貿易承諾的「歷史很長」。

納瓦洛說：「這將是一個艱難的談判。最大的問題將是，如何真正去核實，而不是被矇騙過關，因為我們以前看到過這樣的事。」

報導稱，美陸兩國代表團在G20談判後，就雙方達成事項發布的版本，非常不同。

在股市擔憂美陸貿易停戰或瓦解而出現大跌之後，川普5日連續發推文，試圖安撫投資者擔憂情緒。但是尚不清楚北京在多大程度上做好了滿足美國要求的準備。即便是納瓦洛也承認，這些要求相當於要大陸「在根本上改變經濟模式。」

他說：「是的，他們要改變。這不意味著他們會在自己民眾中丟面子。事實上，他們自己的人民應該對此表示歡迎，因為如果有一個更加民主的市場，這對中國也是好事。」

這些觀點與國家安全顧問波頓的類似。他6日對美國全國公共廣播電台（NPR）表示，貿易談判可能「也會對他們的政治結構產生潛在深遠影響。」

報導指出，大陸官員沒有表示他們是否願意改變其經濟或政治制度。

芝加哥政治學教授、芝加哥全球事務委員會高級研究員楊大力認為，孟晚舟被捕之後，取得進展會更難。他說：「如果逮捕事件導致華為像中興一樣面臨垮台危機，這會激起中國的民族主義，這種情緒會讓中國領導層在貿易上做出妥協更加困難。」

(中時 )

廣東東莞破獲微信勒索病毒 竟是… 憂情報外洩 傳日本政府考慮封殺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。