白宮國家貿委主席：川普要求中共做出根本性改變

2018年12月07日 12:29 中時 李文輝

美國之音報導，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛當地時間6日拒絕公開評論華為財務長孟晚舟被捕一事，但指出川普政府正在要求中共做出根本性的改變。他說：「中國要遵守國際規則，成為國際貿易的公平競爭者，這當然就是要求他們改變建立在國有企業、保護主義、重商主義之上的既有模式。」

美國之音報導，納瓦洛對美陸在90天內達成協議表示樂觀。川普說如果90天達不成協議，將對大陸商品擴大徵收關稅規模。但納瓦洛說，大陸不履行貿易承諾的「歷史很長」。

納瓦洛說：「這將是一個艱難的談判。最大的問題將是，如何真正去核實，而不是被矇騙過關，因為我們以前看到過這樣的事。」

報導稱，美陸兩國代表團在G20談判後，就雙方達成事項發布的版本，非常不同。

在股市擔憂美陸貿易停戰或瓦解而出現大跌之後，川普5日連續發推文，試圖安撫投資者擔憂情緒。但是尚不清楚北京在多大程度上做好了滿足美國要求的準備。即便是納瓦洛也承認，這些要求相當於要大陸「在根本上改變經濟模式。」

他說：「是的，他們要改變。這不意味著他們會在自己民眾中丟面子。事實上，他們自己的人民應該對此表示歡迎，因為如果有一個更加民主的市場，這對中國也是好事。」

這些觀點與國家安全顧問波頓的類似。他6日對美國全國公共廣播電台（NPR）表示，貿易談判可能「也會對他們的政治結構產生潛在深遠影響。」

報導指出，大陸官員沒有表示他們是否願意改變其經濟或政治制度。

芝加哥政治學教授、芝加哥全球事務委員會高級研究員楊大力認為，孟晚舟被捕之後，取得進展會更難。他說：「如果逮捕事件導致華為像中興一樣面臨垮台危機，這會激起中國的民族主義，這種情緒會讓中國領導層在貿易上做出妥協更加困難。」

(中時 )