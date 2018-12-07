3C產品很文青 崑山科大師生設計音箱手機座

2018年12月07日 13:35 中時 曹婷婷

崑山科大視傳系助理教授鄭明輝與視傳系、視訊系學生共組新創團隊，成立「米秝文化創意有限公司」，近期以「空Mellow免插電造型手機座」橫掃多項競賽殊榮，文青風格深獲好評。（崑山科大提供）

3C產品也可以很文青！全球創新創業浪潮席捲，為鼓勵更多學子投入新創行業，增進國家競爭能力，崑山科大視傳系助理教授鄭明輝與視傳系、視訊系學生共組新創團隊，成立「米秝文化創意有限公司」，近期以「空Mellow免插電造型手機座」橫掃多項競賽殊榮，文青風格深獲好評。

鄭明輝助理教授帶領視訊系校友鄭仕鈞，以及視傳所學生杜星頡、陳思璇、陳巧華等人，共同設計空Mellow免插電造型手機座，因應人人都有智慧型手機，該手機座將木質音箱及陶瓷造型喇叭做結合，由於木頭本身具有潤飾音色的效果，利用音箱共振原理，能使手機揚聲器的聲音透過音箱潤飾，陶瓷的特性完整傳導出無損且優化的聲音，提供高品質擴音效果，亮麗外型十分搶眼。

鄭明輝表示，在市場大環境，要創業其實相當不容易，希望能給年輕人一個機會，來做創新創業的準備，因此，經常鼓勵學生有好機會就要好好把握，即使沒有機會，也要主動創造機會，這也是該次邀學生一同創作的契機。

團隊成員鄭仕鈞表示，此款手機座除了與市面上的產品造型、材質不一樣外，不但能擴音，還會因放置位置不同，使音色產生不同變化，原理在於木質音箱是屬於開放式的底座，透過結構差異，讓聲音能藉由上下兩個聲道傳達，使其更有立體感，團隊也為此開放式底座申請了專利。由於作品非對稱設計，過程中失敗很多次，慢慢才克服生產限制，目前朝向商品化發展，正積極接洽廠商。

新創團隊投注創意設計能量，攜手創造特色音箱，一路參與各項創新創業競賽，皆獲得好成績，包括崑山科大2017智慧生活創新創業競賽第二名、廣州天鷹會國際創新創業競賽入選、2018台灣新創技術博覽會銅牌獎、台南市創新創意競賽佳作等，備受外界肯定，未來將持續參與2018高雄KIDE國際發明設計展，期許再創佳績。

(中時 )