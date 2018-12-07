又一私立科大進「安寧病房」南榮科大遭裁定108學年度停招

2018年12月07日 13:29 旺報 簡立欣

又有一所私立科大進到「安寧病房」！全國私校工會理事長尤榮輝上午臉書透露，教育部已裁定南榮科技大學108學年度停招，學校已發出「病危通知書」給學生和家長。

尤榮輝表示，工會一直苦口婆心建議教職員要儘快加入工會，平時就要多反映學校問題給工會知道，目的不是要找學校麻煩，而是要幫助學校解決問題，不希望「小病累積成大病」，一旦學校病入膏肓進安寧病房，恐怕工作權也不保。南榮科大自從爆發校長販賣學歷後，校譽嚴重受損，導致招生每況愈下，財務困難，扣減教職員薪資，在難以維持教育品質下，終究難逃被停招的命運。

尤榮輝說，私校董事會和校長不想良心辦學就已註定被淘汱的命運，以前沒有少子化問題，爛學校都可招到學生，如今少子化浪潮來襲，誰沒穿褲子一清而楚。當董事會和校長亂搞的時候，教職員就有責任當「烏鴉」，但烏鴉容易被砍頭，所以教職員要加入工會，工會可以當「啄木鳥」改善學校。若教職員不發聲也不加入工會，縱容學校沉淪，那只能自求多福了。

他表示，康寧大學、南榮大學相繼被教育部裁定停招，蘭陽技術學院也被停招只剩一系，接下來是不是再次上演像亞太技術學院的「禿鷹奪校記」，社會都在看。依中信集團接手興國管理學院、台灣觀光學院的模式，可能就是：一、南榮科大的全數董事全數換人；二、請律師逼退教師；三、輔導學生轉學。

尤榮輝預言說，接下來有哪些學校會陣亡？其實也不難知道，專案教師比例高的、會扣老師薪資或資遣老師的學校大概就是了。

南榮科技大學106學年核定招生名額1172人，但是僅招到377人，新生註冊率32.17%。

尤榮輝受訪表示，南榮是接受教育部輔導的學校之一，問題是學校財務不佳、招生不佳，教育部也不能做甚麼，私校退場轉型條例又沒有通過，只好用興國的模式也就是引進財團入主去處理。

(旺報 )