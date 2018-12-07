賴清德認了！東廠事件重創政府公信力

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中時

行政院長賴清德上午發表「聽見人民的聲音」，提出行政院對2018選舉的檢討，其中以3大問題報告、5大項民眾不滿施政檢討，公開承認組閣失敗，將會堅定離開，讓蔡總統能「大破大立」；檢討中提及「東廠事件」重創政府的公信力，但仍堅持敗選原因並不代表台灣人民願意用犧牲主權和自由、民主、人權的生活方式，來換取經濟利益。

賴揆表示，選舉結果明白顯示，人民對施政並不滿意。身為行政院長，難辭其咎，自應與團隊虛心檢討，方不辜負人民藉此次大選所傳達的強大聲音。

賴揆的3大問題報告中，第一項直指人民最期待政府做什麼？賴揆說，人民最期待政府改善經濟。但他相信經濟不是人民唯一的願望，但大家最期待政府把經濟顧好，這樣才能安心追求其他目標和價值。

其次，賴揆提及政府這兩年多來，並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的5大施政包括「未能深刻體會人民生活的辛苦」；「政策規劃不夠周延完善」；「改革做法引發重大爭議和不滿」促轉會的「東廠事件」，更嚴重挫傷政府的公信力，使改革進一步蒙上陰影；「假訊息攻擊來勢洶洶，政府欠缺有效、快速的因應能力」；「立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進」。

賴揆在最後一項問題報告中指出，「接下來政府該怎麼做」？這次敗選原因是民進黨政府沒做好，失去民心，但並不代表台灣人民願意用犧牲主權和自由、民主、人權的生活方式，來換取經濟利益。

賴揆最後說，時間一到他也會堅定地離開，負起政治責任，不讓檢討流為空言；只有他離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。

(中時 )

賴揆談話 府：未來佈局雙方已… 有福了！宅神明天雞排歡樂送 攤…

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