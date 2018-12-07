有福了！宅神明天雞排歡樂送 攤位地點大公開

雞排示意圖，非當事雞排。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

選前力挺韓國瑜當高雄市長，「宅神」朱學恒今在臉書公告，12月8日下午4點，在高雄那馬夏鄉雞排攤位發雞排給大家吃，因為那瑪夏說部落大家比較早吃飯，所以大家配合一下囉。希望大家吃的開心愉快。

朱學恒1號就已在100家雞排攤位發20000份雞排給大家吃，且當天上午即就有民眾在雞排店前排隊，韓國瑜戶籍地的高市林園區有5家雞排店參與發送雞排，韓國瑜與宅神朱學恒一同到林園區一家雞排店發送雞排，民眾獲悉趕來排隊，人龍長達200公尺，雞排開始發放，韓國瑜一一與領取雞排民眾合影。

朱學恒今(7日)在臉書公布明日(8號)發放雞排地點，每家200份雞排，地點如下：

公益單位

財團法人私立基督教山地育幼院

待用雞排提供單位【下午三點就會先送過去給育幼院大家吃熱騰騰的剛出爐雞排】

兩隻雞的家 六龜高中斜對面

以下是每家兩百份雞排提供

那瑪夏區

三寶炸點心 高雄市那瑪夏區瑪雅里平和巷15號（陰唔甜點斜對面）

六龜區

兩隻雞的家 六龜高中斜對面

美濃區

醬的鹹酥雞 高雄市美濃區中正路一段154號

旗津區

創始惡魔雞排 旗津店 高雄市旗津區中洲二路320-2附1號

鳥松區

正好吃 松 鹹酥雞 高雄市鳥松區文前路1-1號

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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