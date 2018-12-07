宜居南科　青年購屋成家不是夢 大南科生活圈　食衣住行育樂六種願望一次滿足

2018年12月07日 12:53 中時電子報 綜合報導

為擴大延攬優秀人才進入南科，南科管理局6日舉辦記者會，端出各項園區內軟硬體優勢條件，強調台南市與高雄市的房價與所得比、貸款與負擔比是六都中最低，若再配合兩市政府提供的青年購屋貸款優惠，在南科工作30歲前成家立業不再是夢，除了有南科人現身說法，管理局也請出金鐘影帝莊凱勛拍攝微電影實境秀「阿爸的湖畔涼台」，呈現南科優質生活圈及在地人文環境，吸引科技青年前進南科。

金鐘影帝莊凱勛（左）、科技部南部科學工業園區管理局長林威呈（中）/科技部南部科學工業園區管理局提供

科技人成家非難事 尋找幸福很容易

南科管理局透過網路大數據搜尋結果，科技青年選擇到科技園區工作，最在意的是「如何尋找男女朋友」，顯示科技青年對於交友及成家的需求，管理局指出，南科目前有將近8萬人，男性比例58.22%，女性比例41.78%，其中20～29歲青年男女比例接近1：1，是男女比例最接近的科學園區。

而大南科生活圈鄰近兩個直轄市，擁有豐沛的都市機能且居住成本最低，根據內政部最新資料統計，台南市與高雄市平均每人居住面積可達16坪，且台南市與高雄市房價所得比是7.2倍與7.94倍，貸款負擔比是29.53倍與32.56倍，無論在居住的空間與財務負擔上都遠優於北部。若再配合兩市政府提供的青年購屋貸款優惠，貸款利息補貼額度最高達210萬，在南科，30歲前成家立業對科技青年不再是夢。

科技部南部科學工業園區管理局，在記者會中的「宜居移居 幸福沙龍」/科技部南部科學工業園區管理局提供

科技部南部科學工業園區管理局，在記者會中的「宜居移居 幸福沙龍」 影帝跨刀實境秀 拍照打卡拿好禮/科技部南部科學工業園區管理局提供

鮭魚回鄉、異地落腳 首選南科

南科管理局在記者會中的「宜居移居 幸福沙龍」請來兩個家庭現身說法，其中黃俊維及陳娟都是台南在地人，目前同在南科的茂迪公司工作，他們在南科因工作相識相戀，今年2月結為夫妻，相較於許多離家「北漂」的年輕人，他們是鮭魚回鄉極佳的範例。黃俊維說，回自己的家鄉打拚對他而言毫無懸念，原因無它，親友家人都在台南，他在工作中認識了從竹科轉至南科工作的太太，兩人開展新的人生，目前己在台南買房子定居。

彭敏峰曾在新竹工作，2006年轉職到南科園區工作12年，期間太太生下現在就讀南科國小五年級的兒子和台積電幼兒園大班的女兒，由於南科國小的孩子家長也多是在南科工作，同儕家庭背景類似讓他很安心，而台積電幼兒園採取的是美式教育，重視培養孩子觀察及獨立思考的能力；如今兩個孩子每天都快樂地生活學習，他很慶幸自己選擇了在南科定居，不僅居家環境空間開闊，孩子的教育也得到滿足。

科技部南部科學工業園區管理局，邀請金鐘影帝莊凱勛拍攝微電影實境秀/科技部南部科學工業園區管理局提供

科技部南部科學工業園區管理局，邀請金鐘影帝莊凱勛拍攝微電影實境秀/科技部南部科學工業園區管理局提供

金鐘影帝莊凱勛今年也剛升格當爸爸，全家首度幸福同框演出南部科學園區微電影實境秀「阿爸的湖畔涼台」，在拍攝過程中他挑戰24小時內為兒子Mars打造湖畔playhouse，在那裡完成孩子的收涎儀式。微電影推出預告短短三天就已破三萬的觀看人數。記者會中發表了「阿爸的湖畔涼台」首部曲，後續第二、三部將陸續於12月13日及20日在科技部南部科學工業園區管理局YouTube頻道（https://goo.gl/NHWG5y）以及官方臉書「南科543」播映。

為了讓更多的民眾認識南科之美，南科管理局也打造了公共藝術造景，民眾拍照打卡上傳，便可獲得台南限量文創好禮。南科管理局指出，大南科生活圈蘊含豐富歷史文化，同時也是享譽全球的美食地區，依文化部藝文展演活動統計，台南市與高雄市過去一年舉辦超過14,000場藝文活動，文教程度分別為六都第二、三名，南科管理局強力呼喚科技青年落地南科，開創美好人生。

(中時電子報)