龍燕選後相見山手線小歧異 林佳龍拉盧秀燕咬耳悄悄話

台中市長林佳龍（左）與新科台中市長盧秀燕（右）兩人選後首度正式同台，兩人數度熱絡握手。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍（右1）與新科市長盧秀燕（背對者）兩人選後首度正式同台，林還拉著盧在耳邊說「加油」等悄悄話。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍與新科市長盧秀燕兩人選後於7日在鐵道文化園區簽約會場首度正式同台，兩人數度熱絡握手，林還拉著盧在耳邊說「加油」等悄悄話，熱情邀請她上台。盧致詞時喊話：「請放心」，山手線等好的建設一定會「存舊立新」，未來一定是一棒接一棒，全力以赴。但她話鋒一轉說，山手線部分，中央只出經費近400億元、台中市要出550億元，比例不對，她要求比照「鐵路高架化」先例，經費全部由中央買單。

會後，林佳龍針對此事回應表示，當然希望中央能負擔經費越多越好，當年，台中「鐵路高架捷運化」（鐵路高架化）因為有「高架」及「地下」等討論，爭取到中央全部負擔豐原站到大慶站的經費，這是全台唯一由中央負擔的特例，有當時的特殊脈絡。全國其他鐵路高架捷運化計畫都有自償性及非自償性部分，如果新任市長若有新的想法，建議要跟中央好好的溝通及爭取。

林佳龍表示，大台中山手線部分有涉及地方的開發，交通部有相關辦法，補助經費問題，他是依照辦法積極爭取，這是全國一致的辦法。他強調，「鐵路高架捷運化」計畫對台中的發展非常重要，希望不要因為新市長有一些看法而中斷，還是持續推動，對大台中來講，相信市民都殷殷期待，他也會全力協助落實。

至於林對盧說什麼悄悄話？林佳龍表示，他向盧說：「會協助提供相關資料，包括交接及未來」。此外，他覺得很多市政的其中艱辛，只有市長自己能知道，所以，他向盧說：「加油」。

(中時 )

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