領事保護問題凸現 3年間陸民在日技能實習生死亡32人

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中時
李文輝

大陸黨媒環球網今天報導，圍繞著日本接受外國人勞動力的《入管法》修正案審議和討論，日本法務省昨提交一分震動全場的相關資料顯示，從2015年到2017年3年期間，在日本的外國人技能實習生有69人死亡， 中國大陸死者最多，達到32人，幾乎占了死亡者一半。

報導稱，日本參議院法務委員會6日審議過程中，應立憲民主黨請求，日本法務省提供一分調查資料遺下，截至2017年底，在日本的外國人技能實習生約27萬人。從2015年到2017年，有69人死亡，男54人、女15人；年齡層以20歲到30歲最多有46人；國別以中國大陸32人最多，其次是越南26人。

報導指出，相關死因有突發心肌梗塞、急性心臟病、蜘蛛膜出血；有6人自殺。還從船上掉入海中、前往職場途中在車中突然失去意識、還有實習生相殘持刀殺死。

對於個別的死亡原因，日本法務大臣山下貴司表示：「鑒於涉及個人隱私等問題，無法完全公布。」

日本立憲民主黨議員有田芳生在審議結束後對媒體說，外國人技能實習生死亡率遠遠高於相同年齡層的日本人。所以，現行技能實習生制度必須進行修改。

網球網指出，在保護中國大陸技能實習生權益方面，大陸駐日本大使館以及各地總領事館也有欠缺的地方。32名死者的消息，沒有一條來自大陸駐日使領館。如果能夠及時公布這些死亡人數，對於保護大陸技能實習生權益，將起到極大的監督和推進作用。

網球網建議，大陸各駐日使領館應把領事保護工作「關口前移」，積極主動巡視在日技能實習生工作、生活、學習場所，聽取意見，與有關企業、組合、派遣單位、接收單位保持暢通聯繫，未雨綢繆。

(中時 )

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