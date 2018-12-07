中廣申請減資 法院認證NCC否決有理

2018年12月07日 13:05 中時 王己由

中廣公司向國家通訊傳播委員會（NCC）申請分割減資為實收資本額6億280元，前年8月NCC委員會議認為中廣資產恐有不當黨產疑慮，決議否准。中廣不服提行政訴訟，台北高等行政法院審理後，認定NCC否准合法，判決敗訴。本案可上訴。

中廣公司前年第三次申請分割減資案，分割成中廣公司及中廣資產公司，並計畫將實收資本額32億餘元，分為3億餘股，每股10元，分割後同時減資26億餘元；減資後實收資本額為6億餘元。中廣擬讓與新設中廣資產公司的營業價值、資產及負債相關營業價值預計為26億多元，其中包含擬分割的固定資產為林森及松江两大樓。

NCC認為，交通部與中廣曾有多筆土地爭訟，都勝訴確定，也已提起追討及即將追訴的不當得利、損害賠償訴訟，若獲准許分割，恐讓交通部求償無門。且中廣是國內擁有最多全區網頻的廣播事業，若大幅減少營運資本，並將有價值的資產分割至新設公司，可能有礙公司健全發展、影響聽眾權益。

另外界對中廣資產有不當黨產的疑慮，NCC雖非不當黨產的相關權責機關，這部分有待黨產會釐清，因此決議否准。

中廣不服提告，北高行法院指認為，依廣電法相關規定，營運計畫內容有變更，應向主管機關申請變更，而機關有是否應予准許的裁量權。本件申請案所涉實收資本額變動，金額甚鉅，且財務結構變動屬營運計畫一環，因此應申請主管機關許可。

中廣資本額驟減將引起債權人高度疑慮及不安，對中廣要求立刻清償債務或提供擔保，此情形也將立即衝擊事業經營，造成動盪不穩定。NCC認定分割減資案將影響中廣償債能力、營運資金難以維持公司健全發展等情形，不准分割並沒逾越權限或濫用權力。判決中廣敗訴。

(中時 )