「華航哩享購」登場　哩程也能換折扣

2018年12月07日 13:32 中時 陳祐誠

中華航空今（7）日推出全新「華航哩享購」電商平台，推出「哩程+信用卡支付」購買商品服務，會員不必再為沒用完而到期的哩程點數心疼。為歡慶電商平台開幕，華航12月7日至9日於台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，展示獨家商品，民眾還可搶抽機票與福袋優惠。

華航哩享購10大商品館，包含華航商品、美妝保養、精品配飾、科技家電、3C數位、生活居家、旅行休閒、品味美食、護理保健、世界品牌等破萬件商品。第一波主力產品，首推外型時尚帥氣的「華航飛行夾克」，不僅保暖防寒還採用防水透濕紡織科技材質，限量900件；另與知音文創攜手推出第二代音樂鈴，三色車廂與華航Q版制服人員，搭配輕快節奏的加伏特舞曲，造型輕巧可愛。

華航A350彩繪機概念商品，包括「泡泡騷手機架」、「春捲包購物袋」、「雙層杯」、「酒瓶塞」，更推出高收藏價值的精裝版1:130「華航A350 彩繪模型機」，並與台灣行李箱品牌「萬國通路」合作，為旅客設計專屬色系「華航x萬國通路26吋行李箱」，加贈「華航旅行收納三件組」及束帶，還推出「華航牛皮手提袋」，低調又不失個人特色。

華航董事長何煖軒指出，華航哩享購最大特色為提供華航會員於眾多商品中，用「哩程+信用卡支付」或以「信用卡支付」購買商品，喚醒會員沉睡的哩程，也讓會員用更少的現金，買到心愛的商品。

何煖軒表示，華航進入電商市場是以服務會員為初心，找到會員最需要、最喜愛的商品，滿足會員的需求，爭取為客戶服務的每次機會，更歡迎新朋友加入。華航重視每一次與會員溝通的過程，給予會員更多元的哩程使用方式。

(中時 )