民進黨台南市議會黨團推總召 掀茶壼內風暴

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台南市議長選舉民進黨內競爭激烈，擁有25席議員的民進黨市議會黨團7日推舉新任總召，由新潮流系資深議員林宜瑾以13票當選。但議長熱門人選之一的現任副議長郭信良對推舉過程有異議，立委陳亭妃也在臉書發文批市黨部黑箱作業，黨部主委黃仙柱則強調符合程序。

儘管民進黨議員席次並未實質過半，但因差距並不大，下屆台南市議會正副議長人選仍以民進黨實力最被看好。一般預料，從資歷、人望來看，未來議長人選以同為「六連霸」的副議長郭信良、邱莉莉及林宜瑾等3人最被看好。此次林宜瑾當選新總召，除掌握黨團主導地位，更讓5天後即將登場的黨內正副議長初選白熱化。

郭信良認為，依規定應先召開一個臨時黨團會議，討論成立黨團的相關事項，包括總召如何產生、何時產生，結果在還沒開臨時會議前，竟然直接選總召；同時，黨團會議應推派資深議員擔任臨時主席，主持會議並推選總召，但卻由黨部主委黃先柱直接擔任主席，程序不符規定。

郭信良強調，中央黨部規定各直轄市議會黨團討論正副議長選舉相關事宜時，所有黨籍議員當選人應全程參與，決議正副議長支持人選；但如此重要的會議，黨部卻沒在事前說明清楚，因此有些議員有事找助理代為出席，「根本是黑箱作業！」

黃先柱表示，7日由他擔任臨時主席，在推選出新總召後，就交由林宜瑾討論議長選舉事宜，一切符合程序。他還說，開會前還請示中央黨部組織部，詢問有人出國怎麼辦？中央回應指因無法掌握每個人何時出國，沒來可以派代表或以書面表達意見，絕非副議長所說的黑箱作業。

(中時 )

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