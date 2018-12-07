紐約CNN再傳炸彈威脅 員工緊急疏散

2018年12月07日 13:11 中時電子報 馮英志

美國有線電視新聞網紐約辦公室6日晚收到炸彈威脅，紐約警方已緊急撤離辦公大樓內所有人員，並封鎖現場實施交通管制。目前未傳出人員傷亡，警方亦未查獲爆裂物。

Police give the all-clear for CNN employees to return to offices in New York after a bomb threat forced an evacuation. https://t.co/4cR6kjgA20 pic.twitter.com/dDMmQgLaq1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2018年12月7日

根據CNN報導，CNN總裁傑夫佐克（Jeff Zucker）表示，「緊急疏散員工後，紐約警方檢查大樓內已安全無虞，所有員工可以在明早回到辦公大樓。」

自10月後，CNN紐約辦公室再次發生炸彈威脅，員工被迫緊急疏離。

根據紐約執法單位表示，案發時間為當地時間12月6日晚間10時30分(台灣時間7日上午11時30分)時，有一通電話指出該大樓藏有炸彈，之後大樓內數個警鈴同時響起，警示所有員工緊急疏散撤離，當時正在直播的節目「CNN Tonight」也被迫緊急中斷，改放預錄節目。主播唐勒蒙（Don Lemon）說，「我們被告知撤離大樓，越快越好。我們抓了可以拿的東西後離開大樓，現在正站在建築物外面。」

CNN紐約辦公室10月才發生接獲爆裂物包裹，收件人是中央情報局（CIA）前局長布瑞南（John Brennan）時，當時也曾緊急疏散所有人員；當月26日，警方在邁阿密逮捕涉嫌寄送炸彈包裹的56歲男子。

(中時電子報)