檢警環聯手 破獲廢光纖電纜非法清理案

檢警環聯手查獲違法堆置廢電纜的不肖業者。（圖／環保署提供）

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中時

環保署追查雲林縣斗南一間工廠遭堆置廢光纖電纜案件，查獲一家甲級事業廢棄物清除公司，收受逾1300公噸廢光纖電纜等廢棄物卻非法處理或堆置；不法所得超過1200萬元，將面臨《廢棄物清理法》第46條：1年以上5年以下刑責。

環保署與雲林地檢署國土保育聯繫平台合作，於今年12月4日及5日由雲林地檢署吳文城等6位檢察官，指揮內政部警政署保七總隊、調查局中機組、雲林縣警察局刑事警察大隊等單位，共約300人次；兵分68路，針對涉案電信、有線電視業者、清理業者及廢棄物處理廠進行搜索。

結果共查獲電信、有線電視業配合清除業者，製作不實廢棄物清運聯單；實際上未依規定清運到合法處理工廠，卻送到台中、彰化及斗南的非法廠區處理或堆置。而處理機構未收到清運的廢棄物，卻配合清除業者確認聯單，以及開立不實廢棄物妥善處理證明文件。

以上這些公司未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，或明知為不實事項卻申報不實，或在業務上做成的文書故意虛偽記載，都涉及違反《廢棄物清理法》第46條及第48條的規定，經內政部警政署保七總隊移送雲林地檢署偵辦。

環保署強調，廢光纖電纜屬於事業廢棄物，應依《廢棄物清理法》相關規定清理，並確實依清理情形申報，以免觸法。環保署也將持續與地方檢察署合作，在建立多年的檢警環聯合查緝機制上打擊不法，遏阻環保犯罪，維護環境品質。

(中時 )

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