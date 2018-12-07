新北耶誕市集開幕 限量福袋免費送

2018年12月07日 13:34 中時 譚宇哲

新北市長朱立倫7日上午主持2018耶誕市集開幕儀式。（譚宇哲攝）

新北市長朱立倫7日上午主持2018耶誕市集開幕儀式，與幼兒園小朋友開心互動。（譚宇哲攝）

新北市歡樂耶誕城11月開城以來持續吸引人潮造訪，隨著耶誕節腳步逼近，新北耶誕市集7日在新北市民廣場開幕，集結來自各地的80家美食、伴手禮、手作精品等特色商店，活動為期3天，每天都有限量100份的耶誕福袋免費發送，邀民眾買好禮、拿好康，感受濃濃耶誕味。

新北市長朱立倫7日上午主持2018耶誕市集開幕儀式，現場飄起靄靄人造白雪，數十名幼兒園的小朋友也頭戴耶誕帽到場，一起渲染市民廣場的耶誕氣氛。

朱立倫表示，耶誕節來新北歡樂耶誕城遊玩，也別錯過精采的耶誕市集，耶誕市集去年超過20萬人次參與，帶來640萬元營業額，今年可望吸引更多人潮，將新北市優質的產品與服務行銷到各地，也祝福民眾都能挑選到獨特的耶誕好禮。

新北市經濟發展局表示，今年耶誕市集首推「新北e起pay」，參展店家全數提供行動支付服務，民眾只要帶手機出門，就可以在新北耶誕市集輕鬆購物。

耶誕市集活動期間也推出各式康活動，民眾參加「聖誕好禮競標」活動，有機會用極優惠價格將千元商品帶回家，還有「聖誕估價王」活動，只要精準估價就有機會將限量商品免費帶回家。

經發局表示，2018新北耶誕市集今起為期3天，每天營業時間為上午11時到晚間9時，活動期間還有各式趣味遊戲等大家來挑戰，像是和耶誕市集現場攤位合照打卡，或是找尋隱藏在市集各角落的吉祥物橘比，完成任務就可以把每日限量的百元好禮帶回家，歡迎大小朋友來新北逛市集玩遊戲、搶好康。

(中時 )