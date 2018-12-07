賴清德記者會透玄機？他四點神解析

2018年12月07日 13:24 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院長賴清德今日召開記者會，親上火線表示九合一敗選後，民進黨會檢討改進，找回民意。但對於是否離職問題，賴清德卻猛跳針回應，時間一到，堅定離開，決不戀棧。對此，台北市議員李明賢表示賴清德在這場記者會上透露四個玄機。

民進黨在九合一大選後，賴清德第一時間馬上向總統蔡英文口頭請辭，獲得慰留，但民進黨新潮流立委又稱，賴清德總預算審完會辭職，昨更有媒體報導傳出蔡英文有意找行政院前院長蘇貞昌回鍋。一時之間，令外界霧裡看花。

而今日賴清德大動作召開記者會，賴清德認為民進黨敗選，有許多需要檢討和改進，但對於辭職問題，賴卻只強調，時間一到，堅定離開，決不戀棧。但媒體問什麼時候請辭，賴卻沒有明確回應。

對於賴清德在記者會上的談話，李明賢於臉書發文表示：

第一，賴清德記者會的宣示，代表他會在總預算通過後就請辭，這也顯示蘇貞昌組閣並非空穴來風。

第二，這一場記者會，賴清德的民調會回升，未來還是綠營2020可能的人選，是正或副手，還有得瞧。

第三，賴清德記者會，比蔡英文迴廊談話有力道，真是高下立判。

第四，賴清德承認施政錯誤，蔡政府的轉型正義、促轉會如何運作？未來同婚修法、能源政策、兩岸政策如何條調整？蔡政府有無行動配套才是真正檢驗指標。

(中時電子報)