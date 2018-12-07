影》賴揆：時間一到就會堅定離開

2018年12月07日 16:07 中時 張理國 、影音編輯／ 楊馨 、影音編輯／

內閣總辭傳聞不斷，行政院長賴清德上午舉行記者會堅定表達辭意。賴揆說，時間一到他就會堅定的離開，負起政治責任，率領內閣總辭，不讓檢討流為空言；賴揆並說，組閣及離開都是為了成全大局，為了台灣，「丹心可照汗青」。

賴揆表示，11月27日他重回到4屆立委服務12年的國會殿堂，深刻感受民主政治肩負政治責任是最高價值，任何人都不可違背，更何況他是民主萬歲的人。但在此之前他跟行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉，不管是堅定的來、堅定的留下或堅定的離開，都不是為了他個人，「我不計毀譽，都是為了大局，為了台灣」，也只有他離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。

至於時間一到指的是何時，賴揆賣個關子，說時間到了就會跟外界報告。

賴揆說，去年他堅定接任行政院長，不管有許多朋友的反對，後來堅定留下穩定政局，或者未來堅定離開，都不是為了他個人，他不計較個人利害，也不計毀譽，都是成全大局，為了台灣，「丹心可照汗青」。

賴揆並說，「總統清楚知道我的想法」，總統是民主台灣的領導人，她當然深知民主真正的價值，肩負起政治責任的重要。至於總統迴廊談話表達慰留之意，賴揆回應「感謝總統的器重，總統也知道我的想法，我也跟總統報告過，未來幫助台灣有很多種方式」。

賴揆說，現在的想法就是時間一到，就會堅定的離開，負起政治責任，率內閣總辭，不讓檢討流於空言，但在此之前會率領團隊全力以赴，每一天都把應做的事情辦好。

(中時 )