新北好茶冬茶展售 周末坪林登場

2018年12月07日 13:31 中時 譚宇哲

2018年新北好茶冬茶上市， 8、9日於坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶展售會，除了有當季新鮮上市的文山包種茶外，現場還可體驗包種茶編織及包種茶香包等DIY，或是順便來一趟低碳小旅行，享受充滿茶香的恬適周末。

坪林區農會總幹事林文恭表示，「新北好茶」品牌推行今年邁入第8年，8年來新北市誕生了8個技藝精湛的全國冠軍製茶師，冬茶推廣今年推出限量8冠紀念茶盒，品牌歷經多年推廣，配合舉辦各種d競賽，茶農們製茶技術也越來越成熟穩定。

談到品茶祕訣，林文恭說，文山包種茶蜜綠色的茶湯是包種茶的身分證明，香氣則是包種的特色，品嚐包種時要口鼻並用，除了喝茶湯的甘甜滋味，更要享受花香般的氣味，「不會挑也沒關係，認明選購新北好茶比賽茶，都是通過一流評審師把關，保證新鮮且在地生產！」

農業局表示，今年冬茶茶芽萌芽期受到持續降雨的影響，各產區產量明顯下降，但品質優良，受到評審肯定，此外新北市推動「茶清方案」，對比賽茶密集抽檢，為消費者的安全把關，因此選購好茶只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。

新北好茶展售會除了本周末12月8、9日於坪林茶業博物館旁登場，15、16日也將在台北市善導寺捷運站旁希望廣場開賣，歡迎民眾踴躍前往選購，相關訊息可上新北市農業局網站查詢。

(中時 )