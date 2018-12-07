支持者提選舉無效訴訟 涂醒哲表示尊重

嘉義市果菜市場總經理陳火川（左）提訴選舉無效，市長涂醒哲表示尊重。（廖素慧攝）

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嘉義市果菜市場總經理陳火川7日表示，他已於6日下午向嘉義地檢署遞狀舉發嘉義市第10屆市長選舉無效，他坦言，翻盤機率不大，但要凸顯此次公投綁選舉造成的亂象、可能有棄保影響選舉結果，涂醒哲表示尊重支持者，他個人傾向不提訴。

涂醒哲發表聲明表示，陳火川先生提告的資料，有里長、里幹事第一線的觀摩統計數據，也有投開票當天下午4點以後還在開票的投票所開票結果的客觀數據比對，陳火川依選罷法在公告後1星期內提出，滿足眾多支持者期待，他本人尊重與感謝。

涂醒哲表示，政治層面上，他完全尊重人民的選擇，台灣民主雖然尚未成熟，執行的程序上也有重大缺失，但選舉的結果還是要予以尊重，他個人傾向不提訴。

陳火川狀訴指出，他依《選罷法》第125條於當選人名單公告之日起7日內，檢具事證，向檢察官舉發，本屆嘉義市是俗稱「三角督」的狀態，又將公投與大選綁在一起，排隊領取市長選票後，先投完票，致選民排隊久候拖延時間，每人耗時約1.5小時，致下午4點投票截止後，發生邊投票、邊開票，而電子媒體已在播報得票數，將會影響選民決定投票給候選人之意向。

當選民發現蕭淑麗得票數大幅落後時，選民可能改投同為國民黨籍之黃敏惠，即所謂「棄保效應」，故選舉因選務之重大疏失，影響公平選舉之結果，盼檢方詳查，並於公告當選名單法定15日內向嘉義地方法院提起嘉義市市長選舉無效訴訟。

(中時 )

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