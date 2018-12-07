江祖平3年前一巴掌毀人生 郭子乾捍衛立場：不能抹黑造謠

2018年12月07日 13:51 中時 蕭雅玲

郭子乾第一次擔任舞台劇《悶鍋出任務》製作人，即將自1月3日至6日起公演，今（7日）舉辦催票記者會，卻因門票賣太好，郭子乾與同劇演員吳怡霈、唐從聖、洪都拉斯一字排開，期望能加場演出，讓催票記者會秒變催「場」記者會。郭子乾在受訪時，被問到江祖平日前在IG質問他「怎麼敢這樣說話？！」他無奈表示，一個因戲產生的意外，他也很訝異，如果她想怎樣，也只能道歉，「但她最近在個人公開臉書上面，已經到了抹黑程度，我覺得必須要捍衛我的立場！」

郭子乾3年前因拍攝華視《愛你沒條件》時，因劇情需要甩江祖平一巴掌，因力道未拿捏好，造成江祖平輕微腦震盪、內耳失衡，一輩子無法運動！今年7月2人還在民視《大時代》劇中飾演夫妻，當初為了表示自己當年的歉意，郭子乾進組當天還買了一束花與巧克力送給江祖平，卻沒想到戲殺青了，江祖平日前又在臉書上怒轟這段陳年往事，還質疑他買的巧克力與花束是經紀公司安排，並非郭子乾本意。

對此郭子乾透露，當初《大時代》製作人王珮華找他演戲時，就有主動提到「呼巴掌」這件事，沒想到江祖平當場對著民視長官與製作人面前發飆，而郭子乾為了避免演戲尷尬，還在進組當天一早跑去花店買花與巧克力，「我還叫花店老闆包漂亮一點，因為要著女主角戲長紅，她這樣說我能怎麼辦？不曉得該怎樣回應她？真的是啞巴吃黃蓮！」

他也說，「縱使前面有怎樣對不起她，也不能變成『抹黑造謠』，甚至還說我不只弄她一個人，還弄同劇組另外一個演員，也是打她一巴掌後，讓她住院，一年都沒工作，害這個演員也不敢講！」聽到這樣的抹黑讓他感到無奈，當場還打電話給同劇組被他打過巴掌的演員，有沒有這回事，「對方也說沒有啊，郭哥也很誠懇道歉，因為這件事情我還請她們吃了很多次東西，後續還演了3、4個月的戲，大家都很好，怎會像她所說的！」

郭子乾說：「她在公開臉書造謠、抹黑，我相信不只她有家人，我也有家人，怎麼她形容的郭子乾，不是大家眼中的郭子乾，這點是讓我不知道該怎麼辦，啞巴吃黃蓮！」他無奈說，很多同劇組演員都想站出來幫他澄清，「我其實不是要什麼，我只是要還原真相，這比較重要。」

(中時 )