DPP議員狂嗆宜蘭老村長： 林聰賢還不是你們選出來的

2018年12月07日 13:53 中時電子報 邱珮畇

而民進黨議員張茂楠4日上《新聞龍捲風》時，卻嗆宜蘭村長:「林聰賢還不是你們選出來的?」認為林若是沒當選農業縣長，怎麼會坐上農委會主委位置。(Youtube截圖)

【精彩】千錯萬錯都是人民的錯 張茂楠嗆：林聰賢還不是你們選出來的！

民進黨九合一選舉大敗，倒戈的農、漁民在其中扮演重要角色，繼北農總經理吳音寧下台，引起眾多民怨的農委會主委林聰賢也下台一鞠躬。然而民進黨議員張茂楠4日上《新聞龍捲風》時，卻嗆宜蘭村長:「林聰賢還不是你們選出來的?」認為林若是沒當選農業縣長，怎麼會坐上農委會主委位置。老村長被氣到大聲反駁，張茂楠又狂嗆「不是講話大聲就贏了!」網友看完都驚呆了!

民進黨九合一選舉期中考幾乎死當，最鐵綠的農業大縣也幾乎輸光。菜價長期低迷、水果滯銷等是引起農民不滿的主因，北農總經理吳音寧與農委會主委林聰賢也在選後相繼下台。

民進黨台北市議員張茂楠4日上《新聞龍捲風》時，先提到以前日工資一百元，一斤米10幾塊錢；現在日工資1000元，一斤米只有20幾塊錢，所以政府的確虧欠農夫。但他不認為民進黨見死不救、麻木不仁，蔡英文不親近人民。

張茂楠說，民進黨的確有些人換了位置換了腦袋，現在穿西裝，忘了以前打赤腳的辛苦。坐在他身旁的宜蘭壯圍鄉新南村長葉慶文豎起大拇指。

然而張茂楠接著說，但是不適任的官員我們叫他下台，林聰賢下台了不是嗎?村長氣到反駁「糟蹋多久了?」張茂楠回嗆「林聰賢也是你們選出來的縣長，是你們選他出來當縣長，不是這樣嗎?」村長回「是誰拉他去當農委會主委?」

張茂楠再度回嗆好幾次「他也是你們選出來的縣長」，你們不選他，他就不能當農委會主委。名嘴謝寒冰忍不住插嘴說，這個跟那個一點關係都沒有。張茂楠回:「沒有，他如果沒有當宜蘭縣縣長，他有這個資格去?因為他是從這裡..」村長反駁「說不定做得更大!」謝寒冰再度說:農委會主委跟他當宜蘭縣縣長，一點關係都沒有好不好?

張茂楠再度說，他就是因為當農業縣縣長，所以就讓他做農委會主委，今天林聰賢如果是縣長連任失敗，他哪有可能?但他一定有一些事情沒接地氣。

村長說，議員你越講，基層越聽不進去。他為什麼當主委，是因為2012蔡英文沒選上總統，去宜蘭，我們在縣農會三樓，林聰賢哽咽，眼眶紅紅，小英總統看到這個人重感情，不錯喔!村長強調:他常常哭。張茂楠回說:不是這樣就能當上農委會主委，林聰賢也下台啦!

村長氣到大聲說:(菜價低)去年到現在，如果是人早就死了。他剛去接任農委會主委，發生禽流感，他馬上說雞不要養，齁!張茂楠回:「我們今天在這裡不是講話大聲就贏了!」村長說「不是，我在論述，論述啦!」張茂楠繼續說好幾次: 「不是講話大聲就贏了!」我的名言就是「不是講話大聲就贏了!」但他也一直強調，他不是要說林聰賢做得很好。村長還是被氣到一度站起來!

網友看完這段影片都傻眼，直說希望村長直接用高麗菜砸議員的頭。

(中時電子報)