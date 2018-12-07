東京「麵屋武藏」來台5年首度插旗台中展店

麵屋武藏不定期推出獨家限定拉麵與季節限定品項。（圖／業者）

友善列印
工商
武藏-台中首店配合區域特色，設計團隊特地在外牆以水墨染色技法，繪出浪人武士生動形象。（圖／業者）

日本東京人氣武士魂拉麵「麵屋武藏」，登台5年首度進駐台中！麵屋武藏2013年在台北東區開設第一家虎嘯分店，一開幕就廣受消費者歡迎，在台灣引起一陣排隊風潮，目前全台拓展4家分店。籌備多時的「麵屋武藏」台中首店，首度進駐台中市西屯區J-Mall商場，12/8開幕試營運、12/12正式開幕！

沿襲日本麵屋武藏，自2013年開始分成「雙品牌(DOUBLE BRAND)」和「單品牌(SINGLE BRAND)」，「單品牌概念店 - 台中首店」有別於以往麵屋武藏的強烈印象，新呈現出區域特色的創意店舖。

台中是充滿獨特人文氣息的美麗城市，麵屋武藏-台中首店配合區域特色，設計團隊特地在外牆以水墨染色技法，繪出浪人武士生動形象，建構出雲霧繚繞的氛圍。

武藏台中首店在室內空間的構思中，整座長形內牆以粗曠的岩石質感為基底，同樣搭配黑白染色，營造細膩質感氛圍。使光顧的客人們，彷彿穿越時空，回到武士的年代，細細品嘗麵屋武藏帶來的濃厚武士精神。

特殊連鎖不複製制度，台中首店推出台中少見的「雞豚白湯」拉麵！在日本，麵屋武藏每家分店都有各自的特色名稱外，菜單也都是各有獨立特色，各店分別不定期推出獨家限定拉麵與季節限定品項，台灣麵屋武藏同樣沿襲了這套制度。

麵屋武藏台中首店特地為台中地區全新研發的「雞豚白湯」拉麵，花費11個小時以上慢火精煉而成；纖細甘醇的獨特湯頭，佐以特製細麵，鋪上以米其林星級技藝的低溫烹調叉燒，軟嫩、多汁的完美熟度，加入少許魚介雞油，不只單單提升湯頭風味，也豐富整碗拉麵的層次感，味蕾感受到前所未有的衝擊。

為歡慶麵屋武藏台中首店開幕，祭出超優惠開幕活動，活動一就送限量百元現金券。12/8~12/9午餐/晚餐時段，各限量50碗拉麵，並加碼回饋，消費任一麵食即贈「100元現金券」!

(工商 )

陳吉仲下鄉只跟合作社談 菜農只… 台北耶誕Party開跑 17款限量派…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。