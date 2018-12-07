東京「麵屋武藏」來台5年首度插旗台中展店

2018年12月07日 15:29 工商 曾麗芳

武藏-台中首店配合區域特色，設計團隊特地在外牆以水墨染色技法，繪出浪人武士生動形象。（圖／業者）

日本東京人氣武士魂拉麵「麵屋武藏」，登台5年首度進駐台中！麵屋武藏2013年在台北東區開設第一家虎嘯分店，一開幕就廣受消費者歡迎，在台灣引起一陣排隊風潮，目前全台拓展4家分店。籌備多時的「麵屋武藏」台中首店，首度進駐台中市西屯區J-Mall商場，12/8開幕試營運、12/12正式開幕！

沿襲日本麵屋武藏，自2013年開始分成「雙品牌(DOUBLE BRAND)」和「單品牌(SINGLE BRAND)」，「單品牌概念店 - 台中首店」有別於以往麵屋武藏的強烈印象，新呈現出區域特色的創意店舖。

台中是充滿獨特人文氣息的美麗城市，麵屋武藏-台中首店配合區域特色，設計團隊特地在外牆以水墨染色技法，繪出浪人武士生動形象，建構出雲霧繚繞的氛圍。

武藏台中首店在室內空間的構思中，整座長形內牆以粗曠的岩石質感為基底，同樣搭配黑白染色，營造細膩質感氛圍。使光顧的客人們，彷彿穿越時空，回到武士的年代，細細品嘗麵屋武藏帶來的濃厚武士精神。

特殊連鎖不複製制度，台中首店推出台中少見的「雞豚白湯」拉麵！在日本，麵屋武藏每家分店都有各自的特色名稱外，菜單也都是各有獨立特色，各店分別不定期推出獨家限定拉麵與季節限定品項，台灣麵屋武藏同樣沿襲了這套制度。

麵屋武藏台中首店特地為台中地區全新研發的「雞豚白湯」拉麵，花費11個小時以上慢火精煉而成；纖細甘醇的獨特湯頭，佐以特製細麵，鋪上以米其林星級技藝的低溫烹調叉燒，軟嫩、多汁的完美熟度，加入少許魚介雞油，不只單單提升湯頭風味，也豐富整碗拉麵的層次感，味蕾感受到前所未有的衝擊。

為歡慶麵屋武藏台中首店開幕，祭出超優惠開幕活動，活動一就送限量百元現金券。12/8~12/9午餐/晚餐時段，各限量50碗拉麵，並加碼回饋，消費任一麵食即贈「100元現金券」!

(工商 )