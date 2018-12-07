國民黨鎖定陳炳甫出戰立委補選　預計12日通過徵召案

2018年12月07日 14:16 中時 楊佳穎

北、中兩席立委補選將在1月27日舉行投票，國民黨方面，黨中央提名協調小組7日正式約詢台北市議員陳炳甫。陳會後受訪表示，自己一再強調國民黨不可在這場選戰爭缺席，但目前仍要回去跟支持者討論，尚未有最後決定；組發會主委李哲華則說，提名小組一致認為陳炳甫是這次黨最強的候選人，一定強力勸進、徵召，並預計在下週中常會通過徵召案。

陳炳甫在這次台北市議員選戰中拿下2萬2223票、得票率12.02%，不僅在18搶8的競爭中上榜，更是全區得票最高的議員當選人，隨即被黨中央鎖定出戰北市立委補選，並在7日由黨副主席曾永權、組發會主委李哲華等人一同召開北市提名協調小組會議，首度正式徵詢陳的意願。

李哲華會後與陳炳甫一同出面受訪，陳炳甫指出，之前黨中央都是透過電話詢問態度，今日算是首次正式徵詢，自己也一再強調國民黨不可以在這次選戰中缺席，但目前尚未做最後決定，還要回去跟支持者討論。至於最快何時會有答案？陳重申，回去討論後再跟大家報告。

李哲華則表示，對於有意參選或可能參選者，黨當然要找一位最有勝算的候選人；而經過審慎評估、考量後，認為陳炳甫長期在地經營，又年輕、形象好，符合外界現在希望國民黨改革的呼聲，因此黨中央提名協調小組今正式邀請他來詢問參選意願。

李哲華進一步說，陳炳甫也表達很願意、想為黨一戰，但因為剛選上議員，還是要回去徵詢地方支持者的意見，「我想這也無可厚非，所以中央提名協調小組願意給他一個機會再思考」。他強調，黨一致認為陳炳甫是國民黨這次立委補選選區中最強的候選人，所以一定強力勸進、徵召他為黨打這一仗。

媒體追問，是否會找其他被點名的人選再談？李哲華強調，基本上現在就鎖定陳炳甫，會用盡一切方法鼓勵他、徵召他，「目前都不考量其他備案人選」，而陳炳甫有他的難處需要去克服，這部分台北市黨部也會協助他跟地方支持者說明黨要徵召他為黨一戰的原因。

談到期限，李哲華表示，站在黨的立場當然希望越快越好，再怎麼拖也不能拖過下週的登記時間，預計大概是下週三中常會能通過徵召案。

(中時 )