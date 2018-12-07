NBA》讓你戈貝爾還不夠？火箭輸得夠難看

2018年12月07日 14:07 中時電子報 黃及人

Derrick. Favors. pic.twitter.com/ip4NoG3Gcf — Utah Jazz (@utahjazz) 2018年12月7日

火箭本季怎會爛成這樣！儘管爵士先發中鋒戈貝爾開打不到3分鐘，就因猛敲紀錄台抗議尺度遭到驅逐出場，爵士仍靠替補中鋒法佛斯貢獻24分、10籃板，終場118比91痛扁火箭出氣，火箭慘輸27分，更創火箭本季輸分最多紀錄。

戈貝爾一開賽就連吞兩次進攻犯規，讓他氣到猛敲紀錄台發洩悶氣，直接換來驅逐出場命運，似乎完全沒有受到先前才因批評尺度罰款1.5萬美元的教訓，他也馬上衝到爵士重量訓練室，一邊拚命做訓練，一邊看電視替隊友加油打氣。

結果戈貝爾的隊友沒讓他失望，打完上半場，爵士雖僅領先8分，沒想到第3節打出誇張15比2開局，完全把火箭打傻，光在第三節就轟38分，火箭卻只拿到11分，雙方差距擴大到35分，根本完全不給火箭任何可以反撲機會。

除了法佛斯徹底頂替戈貝爾的優異表現，英格利斯也替爵士貢獻18分、6籃板及3助攻，艾克薩15分、5助攻，儘管主力射手米契爾似乎還沒從突然收到陪審團邀請震撼當中復原，全場只拿6分，卻不影響爵士大勝結局。

火箭慘敗主因除了全場發生22失誤，擅長的三分球更低到只有2成22命中率，「大鬍子」哈登全場投16中5，含三分球投8中2，雖有15分、6籃板，卻發生5失誤，堪稱火箭輸球最大罪人，保羅與卡培拉各有12分。

(中時電子報)