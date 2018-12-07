台北耶誕Party開跑 17款限量派對熊超吸睛

2018耶誕派對玩台北活動開跑，此次串聯各大商圈、15家百貨，推出17款特色限量派對熊。（吳堂靖攝）

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2018耶誕派對玩台北活動開跑，此次串聯各大商圈、15家百貨，推出17款特色限量派對熊，只要下載尋寶APP「AliGal」或自行列印集章尋寶地圖，至合作商圈收集3種不同戳章，配合單筆300元消費憑據，符合「3+300」原則，即可兌換派對熊，歡迎民眾共襄盛舉。

今年耶誕派對玩台北活動，以熊讚、派對為主題，整合15家百貨，串連朝陽、後站、華陰、五分埔等4大特色商圈，並結合吉祥物熊讚推出百貨、商圈及市府版合計17款派對熊，憑著尋寶APP「AliGal」或自行列印集章尋寶地圖，就可以一同享優惠、集熊讚，PARTY過耶誕！

北市產發局長林崇傑表示，今年首度以擴增實境（AR）技術規畫尋寶遊戲，透過導入創新應用科技，以大商圈帶小商圈模式，將人群導入特色商圈，讓民眾邊抓寶邊購物，享受不同的血拚體驗。

北市商業處表示，集滿3種不同配件或戳章，加上指定兌換店家當日單筆300元消費滿額憑據，符合「3+300」原則，即可兌換該業者（百貨或商圈款）限量派對熊乙隻，數量有限，歡迎民眾踴躍參與。

北市商業處表示，市府此次與MILU DESIGN合作，開發「LOVE台北」特別版派對熊，活動期間透過APP蒐集15種不同配件或紙本尋寶地圖蒐集15枚相異戳章，即可於2019年1月4日上午8點30分起於北市府北區1樓兌換，限量500隻。

(中時 )

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