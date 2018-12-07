大陸官方否認約談藝人傳聞 影視稅務仍在自查自糾階段

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旺報

大陸官方今天（7日）公開否認已約談17位藝人，要求補稅的傳聞，表示目前還在業界「自查自糾」階段，不存在約談程序及相關事宜。

從范冰冰逃漏稅被罰之後，大陸官方即宣布今年12月30日是自行申報、補繳的大限，目前只剩23天，業界傳言紛紛，日前還傳出已有17位，甚至鄧超、孫儷與吳京都已補繳數億元人民幣稅金及滯納金一事，影視行業稅收「地震」引起極大關注。

新華社7日報導，指大陸國家稅務總局、國家廣電總局、國家電影局受訪，一致澄清，表現目前是「自查自糾」階段，稅務部門只是對影視從業人員開展了政策輔導和溝通解釋工作。這也代表網傳17名約談藝人名單並不屬實。

報導指出，10月8日，大陸國家稅務局曾下發《國家稅務總局部署開展規範影視行業稅收秩序工作》檔，明確表示，從2018年10月10日，各地稅務機關通知本地區影視製作公司、經紀公司、演藝公司、明星工作室等影視行業和高收入影視從業人員，根據稅收征管法及相關實施細則相關規定，對2016年以來的申報納稅情況進行自查自糾。對在2018年12月底前認真自查自糾、主動補繳稅款的，免予行政處罰，不予罰款。

相關部門負責人也指出，大陸官方支持影視行業健康發展的方向不會變，稅收促進影視行業健康發展得政策不會變，並且將在規範管理的同時，進一步服務和支援影視行業加快發展。

(旺報 )

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