花蓮市民主里長重行選舉 今號次抽籤

2018年12月07日 14:17 中時 范振和

花蓮市民主里長重行選舉，參選人23歲的魏睿昜，是最年輕的候選人。（市公所提供）

花蓮市民主里長重行選舉，張美珠是唯一的女性候選人。（市公所提供）

花蓮市民主里爭取連任的里長王文德，選前因肝病不治，花蓮縣選舉委員會重行辦理選舉，成了全市最多6人參選的一里，7日花蓮市選務作業中心舉行號次抽籤，場面平和。

民主里長王文德病故，由於該選區參選人數僅剩1人，未超過應選出的名額，必須重行選舉；民政里同樣發生候選人陳河源選前因流感不治，但該區應選名額足夠，無需重行選舉，最後由曾任里長的林志鵬奪回江山。

民主里長重行選舉號次抽籤，今天上午9時由市公所主任秘書翁美華主持，在花蓮縣選舉委員會監察委員林振利監督下，選務作業人員當場製作籤具，並依登記順序唱名抽籤

由於是小選舉，絕大部分候選人均單槍匹馬前往，號次抽籤結果是，1號陳永欽、2號許訓瑜、3號魏睿昜、4號簡振聲、5號張美珠、6號曾廣富。其中，張美珠有5、6名穿桃紅色背心的親友陪同，一抽中5號，立刻高喊「五告讚！」為冷清場面平添幾許歡愉氣氛。

民主里第21屆里長將於12月23日投開票，翁美華呼籲，里民記得攜帶身分證、投票通知單等相關證件，上午8時至下午4時至北濱天主堂（德蕾幼稚園）投下神聖的一票。

(中時 )