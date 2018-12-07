花蓮市民主里長重行選舉 今號次抽籤

市民主里長重行選舉號次抽籤作業，由市公所主任祕書翁美華（右）主持。（市公所提供）

友善列印
中時
花蓮市民主里長重行選舉，參選人23歲的魏睿昜，是最年輕的候選人。（市公所提供）
花蓮市民主里長重行選舉，張美珠是唯一的女性候選人。（市公所提供）

花蓮市民主里爭取連任的里長王文德，選前因肝病不治，花蓮縣選舉委員會重行辦理選舉，成了全市最多6人參選的一里，7日花蓮市選務作業中心舉行號次抽籤，場面平和。

民主里長王文德病故，由於該選區參選人數僅剩1人，未超過應選出的名額，必須重行選舉；民政里同樣發生候選人陳河源選前因流感不治，但該區應選名額足夠，無需重行選舉，最後由曾任里長的林志鵬奪回江山。

民主里長重行選舉號次抽籤，今天上午9時由市公所主任秘書翁美華主持，在花蓮縣選舉委員會監察委員林振利監督下，選務作業人員當場製作籤具，並依登記順序唱名抽籤

由於是小選舉，絕大部分候選人均單槍匹馬前往，號次抽籤結果是，1號陳永欽、2號許訓瑜、3號魏睿昜、4號簡振聲、5號張美珠、6號曾廣富。其中，張美珠有5、6名穿桃紅色背心的親友陪同，一抽中5號，立刻高喊「五告讚！」為冷清場面平添幾許歡愉氣氛。

民主里第21屆里長將於12月23日投開票，翁美華呼籲，里民記得攜帶身分證、投票通知單等相關證件，上午8時至下午4時至北濱天主堂（德蕾幼稚園）投下神聖的一票。

(中時 )

賴清德談敗選　國民黨酸：與國人… 漁業法修正 休漁每船每年獎金最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。