民團赴監察院糾舉 要求中選會委員下台

2018年12月07日 15:31 中時 季節

7日公民團體與相關公投提案領銜人前往監察院，糾舉中選會全體委員公投大選嚴重失職，並向楊芳玲監委遞糾舉函，請監察委員積極調查懲處，調查中選會相關人員在處理公投案中是否之違法失職，儘速給國人一個真相與公道。

台灣公民參與協會理事長何宗勳、負數票協會理事長張天鷞、台灣動保行政監督聯盟召集人王唯治、以核養綠公投領銜人黃士修、台灣陪審團協會主任林秉權，先在監察院門口召開記者會，指出中選會委員之不專業、不勝任，已無法受國人之所託付，除了不應無恥戀棧權位外，更應自動請辭謝罪自行下台。

監察委員楊芳玲接受公民團體遞糾舉函，並表示依照監察院程序接受人民陳情，若有進一步調查瞭解之必要會立案處理。

公民會理事長何宗勳認為中選會委員至少犯下三大罪證：第一，政治力介入，違反行政中立。第二，有權無責，恣意妄為。第三，決策錯誤，專業素養不足。中選會為行政院下屬二級機關，具獨立性，理應保持行政中立，職責應該是形式審查，協助提案人成案；但本次公投提案過程，卻多次製造技術性障礙。在公投法修正後，中選會已不能再針對公投提案進行實質審查，本次作為卻超越法律，針對特定提案進行技術性刁難，恣意擴權，除揚言提告提案人外，亦違法在選舉公報上印製修正後的行政院意見書；有關公投案名稱的撰寫與內涵審議，中選會未考量公民投票之認知難易，易造成語意不清、通過後窒礙難行。

負數票協會理事長張天鷞指出當時「負數票公投」第一階段連署書被中選會駁回，要求刪除「平衡式選票」的示意圖，但是公投法並無規定不得用示意圖，中選會竟如此公然違法阻擋公投。以及連署時間不應該限制於六個月，讓只有有錢有勢的團體才能達成連署門檻。

以核養綠公投領銜人黃士修在會中痛批中選會的各項打壓，以實質審查、干涉公投提案內容。黃士修表示中選會是審議制的獨立機關，中選會委員卻沒有發揮功能，放任前中選會主委陳英鈐獨斷作為，直指中選會全體委員應該下台。黃士修更強烈質疑中選會為政府服務，可能有偽造文書之嫌，要求中選會交出不合格的9492張連署書以供檢驗。

台灣動保行政監督聯盟召集人王唯治表示中選會身為選務機關，應具備專業素養，本次公投卻出現許多重大疏失，尤其是選務規劃不當導致投票時間冗長，

公投當天各地投票過程，多數民眾排隊就超過兩個小時。許多投開票所出現「邊投票、邊開票」的笑話，甚至傳出投開票為搶時間開票，選務人員以「數鈔票」方式開票。讓一向以「華人民主社會典範」為傲的台灣民主蒙羞。

台灣陪審團協會主任林秉權指出此次公投電視辯論會出現「假反方」，以及同婚公投提案出現「同一議題，立場相反」的提案等怪異情況。中選會卻推託無權可管，可見中選會委員明顯不專業、不足以勝任。

(中時 )