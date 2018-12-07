鈕承澤「獵物」包含女記者 住處頂加成「獸慾樂園」

涉及性侵的導演鈕承澤前往台北市大安分局接受偵訊。（杜宜諳攝）

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中時電子報

導演鈕承澤，傳出性侵劇組女同事遭控告，又遭身材姣好的K女上節目指控曾遭豆導伸狼爪，消息曝光後引發各界震怒，因此傳出他看中的「獵物」包含藝人、同事，就連女記者也在內，此外位在台北東區住處的頂樓加蓋，更被視為「女性禁區」。

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根據《壹週刊》報導，鈕承澤狼爪除了藝人和同事，連女記者也不放過，曾晚上邀請下班的女記者到家裡小酌，而該女記者覺得單槍赴約不妥，便請另一名女記者作陪，到場時鈕承澤不僅狂開紅酒，還不斷拍肩摸手，行為舉止讓女記者想趕緊離開現場，未料鈕承澤竟脫口：「那就睡我的床好了」，這也讓兩名女記者酒只入口幾杯，就藉機奔離他家。

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至於他位於東區忠孝東路216巷住處，七樓是工作室，頂樓加蓋作為安樂窩，根據到過頂加的人描述：「除了陽台，屋內沒有可坐的椅子，只有一張床，還有擺放整齊的數十支紅酒」 ，曾有男同事問為何擺設如此「隨性」，鈕承澤則故做神祕表示：「方便」，後來傳出鈕承澤頂加拍戲發生柯奐如事件，才知道他居心叵測。

此外根據友人透露，此頂樓是許多女性夢靨，有許多人被他藉酒意強抱強吻，不排除也有得逞的案例，更語重心長表示：「這間華廈是跟他同事過幾位女性的噩夢、結界、禁區，經過一定自動繞道，因為回憶太不堪太髒了」。

(中時電子報)

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