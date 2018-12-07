跟著部落客足跡 一起出國過浪漫耶誕節

2018年12月07日 15:28 中時 盧金足

TripleFeet易遊記耶誕活動開跑！時序進入十二月，喜迎耶誕節，看到國外溫馨熱鬧又浪漫的耶誕景點，不必只有羡慕之心，一起跟著APP《TripleFeet易遊記》部落客腳步，體驗國外的耶誕佳節，還可以種下自己的聖誕樹。

耶誕將近，無法跑遍世界各國過耶誕節，跟著《TripleFeet易遊記》部落客的腳步，體驗國外的耶誕佳節！

無論日本樂園、維也納、布拉格，有部落客的旅遊經驗當前導就不用煩惱，現在參加打卡活動，還能夠獲得限定聖誕節徽章及特效，其中，迷人的遊戲樂園是耶誕節的浪漫熱點，日本大阪環球影城、東京迪士尼樂園，讓遊客來趟不一樣的耶誕節。

環球影城推出「冬日哈利波特魔法世界」，開啟哈利波特魔法之夜！將在夜晚展示各種魔法，念出咒語瞬間點亮整個霍格華茲城堡，哈利波特迷看到絕對會起雞皮疙瘩。

大人小孩都愛的東京迪士尼樂園，今年邁入第35年，除了充滿水晶耶誕樹、耶誕聲光的市集大街，還會有身穿紅白耶誕裝的米奇等迪士尼明星，帶來聖誕音樂遊行，搭配浪漫雪花飄下，與最愛的人一起看最美光影，感動滿分。

奧地利的維也納被譽為全歐洲最安全的城市，也被票選為歐洲最受歡迎的前三名耶誕市集，耶誕節期間隨處都可聽到溫馨的季節音樂，在音樂之都的維也納充滿浪漫風情；童話般的建築氛圍聞名的布拉格舊城廣場，它有著「必去耶誕市集」的美譽，一生一定要去一次。

「點亮聖誕節」任務開跑！出發打卡加上活動指hashtag#一步一腳印點亮耶誕節，種下專屬的耶誕樹，獲得耶誕限定徽章跟專屬特效，活動到12月31日，號召大家跟隨耶誕鈴聲出發旅行去，業者表示，若收集到3000篇貼文將會點亮耶誕節，讓大家度過難忘的耶誕佳節。

(中時 )