影》狂罵民進黨宜蘭老村長超多梗 網友封新一代政論戰神

2018年12月07日 14:49 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯 ／陳怡汝、 王玉汝 、影音編輯 ／陳怡汝、

蔡適應剛要說話時，村長立刻激動的站起來警告他「你不要再幫她(小英)擦脂抹粉，講事實，你要擦脂抹粉，我拿歐蕾給你!」(Youtube截圖)

戴立綱安撫村長說，「我要先問另一個來賓戽斗」村長回答「戽斗她沒有吃中氣藥」，讓戴立綱不知如何招架。(Youtube截圖)

【精彩】宜蘭村長葉慶文痛揭 民進黨農業縣慘敗原因

最近《新聞龍捲風》常會看到一位宜蘭壯圍鄉新南村長葉慶文上節目，他赤腳帶好幾籮筐著菜為農民發聲，講到激動處常常會站起來雙手揮舞，信手拈來就是歷史典故，還在節目上大秀書法，渾身上下都是「梗」，自稱深綠為民進黨黨員的他，罵起民進黨毫不留情，已經吸引到許多忠實粉絲，網友都親切稱呼他「村長」。

最近政論節目《新聞龍捲風》常會看到一位宜蘭壯圍鄉新南村長葉慶文上節目，他身為民進黨員，自稱深綠砲轟蔡政府毫不留情，打赤腳帶幾籮筐菜在節目上為農民發聲十分特別。

村長的特色是講到激動處常會站起來，有時候還會陷入「沉思」，暫時補眠，但鏡頭一帶到他立刻生龍活虎，火力全開，一開口就是金句，渾身是梗。可愛的村長這幾日已經吸引到許多忠實粉絲，還有人說他是新一代政論戰神。

資深媒體人謝寒冰爆料一則真實存在的笑話，來自宜蘭的村長告訴他，高麗菜盛產，官員要農民們不要種，但改種甘藍菜就沒問題，讓他聽完直呼，知道蔡政府問題出在哪了。事後農糧署還因此打電話給宜蘭村長求證到底有沒有「高麗菜」與「甘藍菜」傻傻分不清楚之事。

村長在節目上再度澄清確有此事，「高麗菜」與「甘藍菜」兩者是同樣的東西。他說在旗山有個人叫張金壽，外號MASA，租糖廠的地種高麗菜。結果官員問他說:「你不能種高麗菜!」他回說「沒有，這是甘藍菜，甘藍沒關係」村長說，遇到這種官員就二二六六，農糧署還因此打電話給他查證。

村長也常在節目上痛批前農委會主委林聰賢，身為資深民進黨員的他說過，林聰賢當縣長就是他提名的。但後來林聰賢在農委會的表現，讓老村長氣到不行。他在節目上說，有次去一個場合，旁邊一個冒失鬼，就是「林聰賢」跑出來，要跟他握手，他不要，氣到三字經跑出來。維安人員跟警察都跑來安撫他們。

村長也痛批蔡英文當選後離百姓太遠，講到停不下來。主持人戴立綱一直要他坐下，先休息一下，換民進黨立委蔡適應發言。蔡適應剛要說話時，村長立刻激動的站起來警告他「你不要再幫她(小英)擦脂抹粉，講事實，你要擦脂抹粉，我拿歐蕾給你!」看直播的網友都笑翻問「歐蕾」是什麼梗啦!

有一回老村長又罵農委會罵到停不下來，主持人戴立綱又要他等一下再說。村長說:「結束了喔? 我有吃中氣藥，撐得住!」解釋他吃了補藥中氣十足，還可以繼續罵。戴立綱安撫村長說，「我要先問另一個來賓戽斗」村長回答「戽斗沒有吃中氣藥」，讓戴立綱不知如何招架。

昨晚的節目中，多才多藝的村長要外界不要看不起赤腳的農民，以為農民什麼都不懂，現場大秀書法。演唱「蝴蝶蝴蝶生的真美麗」之後龍飛鳳舞的寫下「蝴蝶」兩個字， 又嗆前立委林國慶把書法「拿到前面給攝影師拍啦!放在這裡，拜託!」網友再度笑倒，但看到村長的墨寶，也紛紛直呼想索取村長寫的春聯。

(中時電子報)