被鈕承澤指是女友 受害女曝對話紀錄反擊

2018年12月07日 14:48 中時電子報 蔡曉婷

知名導演鈕承澤（豆導）2天前驚傳涉及性侵風波，今(7日)上午鈕承澤從住處前往大安分局接受訊問，稍早媒體傳出，鈕承澤向警方供稱和受害女子是「女友」，兩人朝交往方向進行中，不解對方提告，對此，受害女向媒體分享兩人對話紀錄反擊，駁斥鈕承澤所稱是「男女朋友關係」的說法。

據《鏡周刊》報導，鈕承澤接受訊問時稱和受害女子是男女朋友關係，對方也知道他有意追求，不明白被提告。據《聯合新聞網》報導，受害女子聽聞後，回應從未感覺被鈕承澤追求或有特別照顧，反駁與鈕承澤正往交往關係前進中。

而從Line對話紀錄看來，上月24日凌晨事件發生前，鈕承澤和受害女無太多互動，鈕承澤曾約她喝酒，女方向鈕承澤介紹自己姓氏後，回：「哈哈謝謝導演，我明天還要早起今天不能喝酒啦~」，事件發生後，鈕承澤透過Line向女方道歉並關心對方心情，受害女說：「我到家了，我現在先不想說話...」，2天後再回應鈕承澤：「我不會恨你或討厭你什麼的，但我覺得我暫時沒辦法回去工作」。

受害女再向鈕承澤表示，自己需要時間消化情緒，「你的對不起我有收到了，但我現在還沒辦法說出原諒這種話，我很害怕」，鈕承澤則回說：「真的很對不起！最在乎的是怕妳被傷害」、「妳有權利不原諒我，但真的很希望可以跟妳聊聊當面致歉」。

中天新聞 鈕承澤涉性侵神隱兩天 到案後鞠躬未道歉

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)